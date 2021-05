11 may 2021

Los vestidos con capa son, desde hace años, los favoritos de las que más saben de moda para deslumbrar las grandes citas. Royals y estrellas de la alfombra roja han coincidido con modelos muy similares que tenían un denominador común, la capa. De Karlie Kloss en los Oscar a Paula Echevarría en la boda de su prima Carmen (literal), y de Meghan Markle de Givenchy a doña Letizia y Carolina de Mónaco con el mismo vestido de Stella McCartney. Ahora, es Zara la que recupera esta pieza y nos propone una copia casi exacta del impresionante look de nuestra Reina en el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda ¡por menos de 50 euros!

Y es que, si hay un look inolvidable de la Reina Letizia (amén del Caprile que lució hace ahora 17 años en la boda de Federico de Dinamarca y Mery Donaldson) es el imponente vestido rojo con capa de Stella McCartney que año y medio después le copió, exacto, Carolina de Mónaco. Doña Letizia se coronó como la royal más elegante del momento, y ahora tú puedes hacer lo mismo, pero en version ‘low cost’, en tu próxima boda de noche.

Zara apuesta fuerte por los looks de invitada esta primavera, y nos propone un vestido largo de viscosa rosa fucsia con cuerpo entallado y escote redondo que se remata con una capa que sale de los hombros y llega hasta los pies. El diseño, que bien podría ser de una firma de lujo, cuesta 49.95 euros y está disponible en las tallas S, M y L. Eso sí, todo apunta a que va a ser toda una sensación y va a volar.

Llamativo y espectacular, este vestidazo de fiesta no necesita ningún 'además' para brillar con luz propia, por eso, aunque nunca diremos que no a unos pendientes XXL como los de la Reina Letizia, bastarán unas sandalias minimalistas o unos stiletto de tacón altísimo y un clutch para completar el look sobresaliente. El fucsia admite combinación con tonos neutros como el negro o el nude, también con acabados metalizados y, si quieres arriesgar, juega al 'color block' con los accesorios en azulón, verde o morado. Sea como sea, el premio a la invitada perfecta va a ser para ti.

