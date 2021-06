1 jun 2021

Compartir en google plus

Ya te habrás dado cuenta: los vestidos lenceros, los vestidos satinados en su versión más sexy, están por todas partes. Y, sí, nos encantan cómo look para la noche, eso lo tenemos clarísimo, pero nos cuesta muchísimo llevarlos al día. ¡Y da muchísima rabia no poder darle versatilidad a una pieza tan en tendencia! Por suerte, las influencers suelen resolvernos estos problemas de estilismo de la manera más fácil posible. El maravilloso look con vestido lencero que nos ocupa se lo tenemos que agradecer a Pernille Teisbaek: se ha convertido ya en uno de nuestros cinco 'outfits' clásicos favoritos para siempre jamás.

El look con vestido lencero satinado, americana negra y zapatillas de deporte. pinit

Pernille Teisbaek ha logrado el mix perfecto para que el vestido lencero más clásico y sofisticado tenga un acomodo perfecto en el armario diurno. La clave está, en primer lugar, en la combinación blanco y negro: la idea de recurrir a una chaqueta blazer negra es fantástica. Sin embargo, el toque definito es combinar el vestido con unas zapatillas negras de deporte e, importante, calcetines de deporte blancos. Parece mentira, pero queda escandalosamente bien.

Vestido lencero confeccionado en tejido satinado de la nueva colección de H&M. pinit

Si te encanta el look de Pernille Teisbaek tanto como a nosotras pero no tienes un vestido lencero que transformar, hemos encontrado la opción definita para que pongas a prueba este look sin dejarte una fortuna en el experimento. Se trata de un vestido lencero en tejido satinado de la nueva colección de H&M, con los clásicos tirantes finos y aberturas laterales. El precio es imbatible: 19,99 euros.

Americana de la nueva colección de H&M. pinit

La blazer negra no puede faltar en tu fondo de armario. De hecho, este puede se run buen momento para comenzar a mirar una, ya que muchos de los modelos primaverales pronto entrarán en rebajas o precios especiales. Hemos seleccionado una americana de H&M que encaja perfectamente en el día y en la noche: es ligeramente larga, posee un patrón recto y no lleva cierre (39,99 euros). No le quites el ojo.