2 jun 2021

Primero están las flores, luego el cuadro vichy y los lunares, pero cuando buscamos una prenda estampada que llevar a nuestros looks de primavera no podemos perder de vista el estampado que nos anuncia la llegada del buen tiempo, el tie dye. Zara, con tres vestidos tan espectaculares que no te vas a poder rendir a su encanto nos dio ganas de sumarnos a la tendencia favorita de las celebrities e influencers. Pero ahora Massimo Dutti llega dispuesta a hacer que nos rindamos al tie dye con una camisa y una falda de seda que vas a combinar con todo.

Con el blanco, el marrón y el azul marino como tonos estrella, el conjunto de Massimo Dutti es perfecto para un total look, pero también para combinarlo con otras prendas a tono que tengamos en nuestro armario. Especialmente porque el color que está más presente en ambas prendas es la estrella de la temporada, el blanco.

Con bajo y puños azulados, una breve franja marrón y buena parte de la prenda en blanco, la camisa está confeccionada en tejido de algodón y seda.

Con bajo con aberturas laterales, cierre de botonadura frontal oculta por tapeta y puños abotonados, tiene un precio de 49,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 44.

La falda es un modelo largo y viene con la cintura elástica. De diseño estructurado, al igual que la camisa acaba en azul, encima de este tiene una franja marrón y buena parte de la prenda es blanca con detalles degradados.

Con vuelo en el bajo, tiene un precio de 59,95 euros y llegará a la web de la firma en las tallas S, M y L.