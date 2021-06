4 jun 2021

La teoría de la compensación no falla: cuanto más largo y más amplio es un vestido, más sentido tiene un escote extraordinario. Nos referimos a uno de esos escotes que, seguramente, no te atreverías a llevar sin camiseta debajo. Este verano sí que lo vas a lucir, porque en una versión más o menos sensata ha entrado hasta en la colección de Zara, donde los riesgos suelen ser mínimos. Tranquila: no te vas a encontrar con un escote tan profundo como el de nuestra inspiración, la influencer Leonie Hanne. Pero sí va a ser sobresaliente. Habrá que tirar de trucos para mantenerlo firme y sin arrugas para lucirlo en condiciones.

Vestido midi con mucho volumen y un escote profundo de Zara. pinit

Este es el vestido que se nos ha venido a la cabeza en cuanto henos visto el look con escote gigante de Leonie Hanne. Y la verdad es que los diseñadores de Zara han sido inteligentes: han colocado una lazada justo en el escote profundo, para poder regular la cantidad de piel que dejamos ver. La verdad es que es una idea estupenda que se adapta, además a muchas tallas de pecho. El precio es más pequeño que el vestido mismo: 39,95 euros.

Vestido largo y rosa con un escote redondo maravilloso, de Zara. pinit

Puede que este sea el vestido largo y con volumen favorito de esta selección: el escote de este diseño es una maravilla. Está, también, en la nueva colección de Zara y con un precio absolutamente excepcional: 25,95 euros. La verdad es que no hemos visto otro vestido que ofrezca más estilo por menos dinero en el low cost.

Vestido midi de color negro y con tirantes y un escote profundísimo. pinit

El escote de este vestido midi llega prácticamente a la cintura: es espectacular. Si tienes la suerte de tener una talla pequeña de sujetador no lo dudes: puedes y debes darte el lujo de lucir un escote como este, sobre todo porque el capricho no es ninguna locura. Tienes este diseño disponible en la nueva colección de Zara por solo 19,95 euros.