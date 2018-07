25 jul 2018

Mery Turiel ha vuelto a sorprendernos con uno de sus últimos 'looks' más veraniegos. Un 'look' formado por un vestido camisero con detalle de abalorios que no puede gustarnos más y que tampoco nos hemos podido resistir a buscar.

Nos referimos a un vestido camisero fluido de la firma Zara en color khaki que nos parece ideal para lucir este verano, ya sea como un 'look' de playa o piscina o incluso para cualquier otra ocasión en la que las altas temperaturas y el buen tiempo nos lo permitan.

Este tipo de vestidos son todo un clásico en verano, y es que además de ser una de esas prendas eternas con las que siempre podrás marcar estilo, también nos hacen la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque no es necesario combinarlo con nada, vale tanto para el día como para la noche y puede encajar incluso como un 'look' de oficina.

Toda una prenda todoterreno que no podíamos dejar pasar desapercibida. Este vestido camisero en concreto, cuenta también con cuello tipo mandarín y manga larga con detalle de trabilla interior. También tiene bolsillos frontales de plastrón con detalle de abalorios brillantes y bolsillos laterales ocultos.

Vestido camisero con abalorios, 29,95 euros. pinit

Una prenda súper ponible que aún se encuentra disponible en la web de Zara en todas las tallas y cuyo precio es de 29,95 euros.

