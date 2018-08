3 ago 2018

Olivia Palermo no se cansa de demostrarnos que las prendas 'made in Spain' son una de sus preferencias junto con las prendas de Zara y de Mango. Hace unas semanas la modelo y empresaria volvió a lucir una de esas prendas tan especiales y que acabó como no... Colgando el cartel de agotado. Hablamos de un top tipo chaleco de la firma Poète.

Un precioso top de punto y con bordados en la parte trasera que conquistó por completo el corazón de la empresaria y que combinó con una falda larga de gasa, unas sandalias de tacón y un 'trench' en color blanco.

Como hemos dicho la prenda se agotó en cuestión de horas, pero hemos sabido que este top volverá a estar disponible en la web de la firma Poète y será en cuestión de pocos días.

Top Pepa en beige con detalle de punto y bordados, 29,90 euros. pinit

Y lo mejor es que su precio actual rebajado lo deja en 29,90 euros.

Si tú también te has obsesionado con este top, te aconsejamos que no lo pierdas de vista en la página web de Poète. Podría volver a estar a la venta en cualquier momento.

