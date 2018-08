13 ago 2018

Laura Escanes se ha adelantado a una de esas prendas que estamos seguras serán nuestra nueva obsesión esta próxima temporada. Y es que además de conquistarnos con uno de sus últimos vestidos de la firma de Lara Álvarez, ahora también lo ha vuelto a hacer con una prenda mucho más básica pero igual de bonita, hablamos de un top halter de Zara que la 'influencer' ha compartido a través de una de sus últimas publicaciones de Instagram.

"Llevo un rato intentando explicar lo que siento cuando estoy aquí... y no puedo. Es más que paz. Es como la sensación de estar perdido sabiendo que vas a encontrar el camino. Estando aquí me olvido de todo y VIVO. Como siempre, capturando los mejores momentos Risto Mejide", escribe en dicha publicación la mujer del presentador de 'Chester'. Un mensaje muy emotivo que ha conquistado a muchos de sus seguidores en Instagram al igual que su 'casual look'.

Un 'look' formado por unos 'jeans' y su top 'halter'. Un top de punto canalé con cuello subido y manga sisa con estampado de rayas horizontales en blanco sobre fondo negro que ya hemos encontrado en la web de la firma de Zara y cuyo precio es de 15,95 euros.

Top canalé halter, 15,95 euros. pinit

Aún está disponible en todas las tallas y también en colores lisos como el mostaza, el blanco o el negro.

¿Ya tienes tu favorito?

