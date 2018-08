30 ago 2018

Compartir en google plus

Aitana Ocaña se ha convertido en toda una 'INFLUENCER' con mayúsculas, nos lo ha demostrado en multitud de ocasiones a través de sus 'looks' más virales. Lo consiguió con su 'look' de cuadros tartán de Stradivarius, con su último 'look' de animal print de serpiente y ahora hemos comprobado que ha convertido en viral otra de sus prendas más recientes.

En concreto una que lució en la anterior portada de la revista Corazón, en la que Aitana aparece arropada por su inseparable Ana Guerra y por, la también exconcursante, Mimi. Una entrevista de Jota Abril sobre el nuevo camino de las extriunfitas tras el fin de la Gira de 'OT', en la que Aitana lució este favorecedor top cropped de la firma de 'Pull & Bear'.

Mimi, Ana Guerra y Aitana con su 'look' de pantalones denim y top croped de Pull & Bear. pinit

Con el que la 'extriunfita' ha vuelto a crearnos una nueva necesidad en nuestros armarios y en el de las 'influencers'. Y es que han sido muchas las 'influencers' e 'instagramers' que han elegido este top como el protagonista de sus últimos 'looks'. Una de ellas, Grace Villarreal:

Otra ha sido la bloguera Marysaps la cual tampoco se ha podido resistir a esta prenda de nueva colección de la firma:

Marysaps es una de las 'influencers' que ya se ha hecho con este top de la firma. pinit

Así que ya hemos apuntado este top en nuestra lista de prendas virales que sí o sí queremos en nuestro armario lo que queda de verano.

Top cropped de rayas burdeos multicolor, 15,99. pinit

Una prenda de nueva colección que sorprendentemente aún sigue disponible en la web de la firma y que puede ser tuya por 15,99 euros. ¿Aún no te has hecho con él?

Más noticias relacionadas...

- Aitana Ocaña cae rendida a la tendencia 'animal print'

- 12 veces que quisimos copiarle el look a Aitana Ocaña

- Stradivarius tiene el pichi que ya luce Aitana y que no te quitarás este otoño

¿Sabías que Aitana Ocaña es Cáncer? Consulta su horóscopo