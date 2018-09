27 sep 2018

Zara no deja de sorprendernos. Si primero fueron las camisetas de películas y series de los ochenta y noventa. Luego le llegó el turno a los jugos de mesa, en concreto a 'Monopoly'. Y ahora a la comida rápida. El buque insignia de Inditex está a punto de lanzar una sudadera negra y oversize con el famoso logo de McDonalds.

La prenda aún no ha salido a la venta, pero ya falta poco. Y si sigue el mismo patrón que los diseños anteriores estará disponible por 25,95 euros.

No es la única sudadera que nos encanta. Hace un mes Zara sacaba un modelo de sudadera que se salía de los diseños normales a los que la firma nos tiene más acostumbradas: con un estampado único que simulaba ser una pintura clásica, bien podría ser del siglo XVI, pero con un toque moderno, porque incluía una botella de plástico con agua, vasos de plástico y por supuesto un smartphone.

Sudadera de Peggy.

A principios de mes Zara recuperó la imagen de 'The Muppets' y sacó la versión más 'fashionista' de Peggy con una sudadera 'oversize' que se convirtió en viral. ¿Logrará lo mismo con la sudadera de McDonalds?