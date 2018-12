11 dic 2018

El shock inicial ha sido grande: estas dos prendas que Zara acaba de subir a su website no tienen nada que ver con el estilo radicalmente contemporáneo, súper depurado y con un punto minimalista al que nos tiene acostumbradas la megatienda gallega. De hecho, salvando las distancias de la confección típicamente Zara, se parecen mucho a las prendas de lana que tanto gustan a las abuelas: calentitas, "oversize" y bien repletas de adornos que comuniquen alegría. De ahí el desconcierto inicial de las fans del emporio de Arteixo: ¿esto es bonito o no es bonito? Te lo aclaramos: esta chaqueta y este jersey son rebonitos y, además, los puedes compartir con tu madre, tu tía y tu abuela. O regalárselos en Reyes.

Fantástica combinación de la espectacular chaqueta con un vestido tubo de punto. pinit

La prenda más espectacular es una chaqueta negra con ribete tipo universitario en blanco, que va profusamente bordada con motivos de lentejuelas en tonos rosas y azules. Los colores y el brillo son el sueño de cualquier abuela y también el nuestro: los bordados consiguen sacar del mediocre aburrimiento de lo básico a una chaqueta que pasa de ser del montón, a convertirse en protagonista (59,95 euros).

El colorista jersey "oversize" con sus piezas geométricas bordadas. pinit

La segunda prenda que parece de abuela pero en realidad no puede estar más en tendencia es este jersey "oversize" absolutamente lleno de apliques bordados con motivos geométricos de colores, lentejuelas y abalorios. ¿Acaso no recuerda a aquellas mantas hechas en casa, confeccionadas con cuadrados de ganchillo cosidos? Qué idea más enternecedora para añadir un punto familiar a un "look" (59,99 euros). ¿Te gusta más la chaqueta o el jersey? ¿Cuál te llevarías a casa?