8 ene 2019

Tenemos la retina a rebosar de estampado animal de leopardo, serpiente, cebra y hasta de vaca; cuadros escoceses de todos los colores, colores flúor y "prints" de cadenas, anclas y motivos geométricos característicos de pañuelos y fulares. No se puede decir que este invierno haya querido traernos tranquilidad y serenidad, más bien al contrario. Quizá por eso, por tantos meses de militancia en lo barroco, estos dos "looks" de la nueva colección de Bershka nos han enamorado por completo. No pueden ser más sencillos y, a la vez, súper seductores.

Minifalda de Bershka ligeramente blanqueada. pinit

Lo que explica que nos hayan enamorado estos dos "looks de Bershka es el monocolor: la combinación, totalmente serena y tranquila, de azules. Las camisas azules a las que recurren ambos "outfit" podrían pertenecer a cualquier pijama masculino de rayas. Sin embargo, ambas cuentan con dos detalles de diseño geniales: una cinta de color flúor que actualiza una de las prendas (que aún no ha llegado a tienda) y mangas abullonadas en la otra, una pieza que ya está rebajada (14,99 euros).

Sin embargo, las piezas clave de estos dos "looks" optan por un tranquilizador denim, en la versión ligeramente tratada (blanqueada) que veremos por todas partes de aquí a la primavera. Los pantalones con cintura "paper bag", fajín y cinturón (Bershka, 25,99 euros) van con vuelta en el bajo, para mostrar perfectamente los botines. La minifalda, con un desteñido más evidente, también tiene el tiro alto y va sin rematar. ¡Queremos ponérnoslo ya!