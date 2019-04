1 abr 2019

¡Atención! Porque Zara ha vuelto a poner sus ojos en los clásicos vestidos camiseros que tanto nos inspiraron la pasada primavera y esta vez versionados con uno de los estampados que no nos cansaremos de ver durante toda la temporada: los lunares. Así es, camisero, largo y en un color crema con lunares marrones claritos que está causando auténtico furor en Instagram.

De hecho lo hemos visto combinado de todas las maneras. Con blazer marrón y zapatos de tacón:

Este vestido de Zara está causando furor entre las 'influencers'. pinit 21 Buttons.

Con otro de los calzados de moda entre las 'influencers' (las clásicas Converse blancas):

Este nuevo diseño de Zara es capaz de adaptarse a todos los estilos. pinit 21 Buttons.

O solo con 'sneakers'. Lo cierto es que todas las opciones encajan a la perfección con esta nueva prenda viral de Inditex.

Se ha convertido en la nueva prenda viral de la firma esta primavera. pinit 21 Buttons.

De hecho, nos ha parecido tan buena compra que estamos seguras de que resolverá todos nuestros 'looks' esta temporada e incluso algunos de nuestros 'looks' de invitada. Vale... Para una boda quizás sea demasiado blanco, pero para una fiesta o un evento no se nos ocurre mejor opción que esta.

Sobre todo porque su diseño tiene ese aire retro que nos encanta en nuestros 'lookazos' y además porque su precio en la web de Zara es de 39,95 euros. Además este vestido largo de cuello solapa, manga corta, detalle de cinturón con hebilla metálica forrada a tono, línea evasé y cierre frontal con botones aún está disponible en la mayoría de tallas.

Vestido largo con estampado de lunares, 39,95 euros. pinit Zara.

Eso sí, el 'efecto influencer' ya ha empezado por lo que puede que ya tenga los días contados en la web de la firma antes de agotarse ¿A qué esperas para hacerte con él?

