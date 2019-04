27 abr 2019

Te hemos hablado del vestido más bonito de Zara, de otro vestido de Pull&Bear que vuelve locas a las 'influencers' y de un sinfín más, pero nunca has visto un vestido tan "tierno" como el que vamos a enseñarte ahora. No es que haya convencido a todo el colectivo de fashionistas que almacenan miles de seguidores en Instagram, sino que además combina con todo lo que le quieras echar porque su color y diseño están pensados para que no te lo quites, mínimo, hasta entrado el otoño.

Es de Pull&Bear en color blanco y corto se va a convertir en tu mejor aliado para los días que quieras innovar o simplemente no sepas qué ponerte. Tiene un bordado suizo con detalle de cazuelas, escote con forma de corazón y que no te engañe: es de todos menos simple. Y si no espera a ver cómo lo les queda a las 'influencers' y todos lo que hace juego con él. ¡Cuesta 29,95 euros! Y para nuestra sorpresa aún está disponible en todas las tallas...

Hay quien opta por llevarlo con botas cowboy, otras en cambio prefieren sandalias de plataforma... Pero también combinan con él una chaqueta vaquera, una chupa de cuero e incluso unas sneakers. Si duda se trata de una de esas compras en las que invertimos muy pero que muy bien el dinero... ¡Y un fondo de armario que todas merecemos tener!