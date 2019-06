5 jun 2019

Que Aitana es un fenómeno de masas y que todo aquello en lo que la cantante participa es un éxito, es más que evidente. ¿Lo último? La publicación que ha hecho en su cuenta de Instagram con el look de uno de sus últimos conciertos y que ha revolucionado la red social. ¿El motivo? Las mallas de ciclista que resaltan la increíble figura de la artista.

La ex triunfita compartió uno de los outfits que ha utilizado esta semana en uno de los shows en los que ha presentado sus últimos temas. En concreto se trata de un conjunto verde de flecos compuesto por un top crop de manga larga y cuello perkins y unas mallas de ciclista.

Aitana ha sido de las últimas en unirse a esta tendencia y ha demostrado que tiene un tipazo para lucir dicha prenda tan de moda. Las mallas de ciclista le sientan de lujo, tanto es así que los comentarios en la publicación alabándola no han tardado en llegar. "Pedazo de reina", decían algunos de sus seguidores, aunque tampoco han faltado bromas del tipo: "Ya me ha robado otra vez el felpudo" o "me pongo yo eso y parezco una lechuga".

El look de Aitana es de María Simun y cuesta 55 euros. pinit @mariasimun / mariasimun.com

Lo que sí es cierto es que la cantante, se ponga lo que se ponga, está espectacular y lo ha vuelto ha demostrar con este look que lo firma María Simun . Puedes hacerte con el conjunto y copiar el look, ya que está disponible en la web de la marca por 55 euros. Y tú, ¿te atreverías con ello?

