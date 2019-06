5 jun 2019

Hay prendas o tendencias que regresan después de años en el olvido y estamos deseando volver a llevarlas. Y hay otras que, por mucho que nos las quieran vender de nuevo, no nos convencen tanto como para repetir. El primer caso nos ha ocurrido con el estampado tie-dye, ¿quién no ha vuelto a picar este verano con alguna prenda desteñida? Ha vuelto a ser un éxito más de 20 años después. Y el segundo caso ha sido el claro ejemplo de lo que nos ha pasado con estas faldas vaqueras. ¿Realmente queremos llevarlas de nuevo? Porque ninguno e los modelos noventeros que han vuelto a aparecer ahora en las firmas low cost nos convencen demasiado. ¿Será porque nos cansamos de ellas en su día? ¿O porque no son tan bonitas ni sientan tan bien como nos creíamos?

Minifalda en denim de Sfera (23,99 euros).

Nuestra primera fobia ha sido con las minifaldas vaqueras ajustadas. Esas que tienen incluso algob de composición elástica y que se ajustan a la silueta de forma exagerada. Nos gustan las minifaldas en tejido denim, pero apostamos más por una que quede más suelta y relajada, de aspecto playero con los bajosn deshilachados, por ejemplo.

Falda de Zara (25,99 euros).

La segunda duda ha sido con estas faldas de largo midi, con una abertura entre las piernas y que, además, son de cinturilla baja, casi a la cadera. Si fuera de cintura alta y ajustada en la zona de la tripa, para marcar tipo de forma sexy, les damos un rotundo sí. Pero este estilo no nos convence para nada.

Falda de Zara (25,95 euros):

Este formato saco tampoco nos convence en absoluto. Y menos en un color así de rústico. No le sienta bien a ningún tipo de cuerpo y lo que nos extraña es que ya haya tallas agotadas: solo está disponible en la S y la XS. Cuesta 25,95 euros.

Falda midi de vuelo en tejido denim, de Zara (39,95 euros):

Tampoco nos vuelve locas -aunque este modelo nos parece el más pasable- este look de falda midi con vuelo en tejido denim. La cinturilla le salva, pero tanto volumen a la altura de la tripa y el culo nos parece bastante peligroso. Aún así, aceptamos barco si es para llevarla con una camiseta blanca y unas sandalias planas. Esta es de Zara y cuesta 39,95 euros.

Falda larga con el bajo deshilachado, de Zara (29,95 euros).

Y ya por último, el modelo country que no solo es largo hasta los tobillos (si le queda así a la modelo, imagínate a una chica con una estatura normal) sino que además tiene el bajo deshilachado. Un cuadro la mires por donde la mires que no puede quedar bien a no ser que seas Emily Ratajkowski. Cuesta 29,95 euros.

En resumen, que hay faldas y faldas pero este verano, los modelos que hay en tejido denim son una reminiscencia de los años 90 nada conseguida.