23 jun 2019 gervasio pérez/laura requejo

Compartir en google plus

1. Tendencia: alegato hippy

La rebelión contra la homogeneidad estética, uno de los muchos conceptos contraculturales que los hippies impulsaron desde California en los años 60, dio como resultado un camino visual que ha resistido, con idas y venidas, hasta la actualidad. Este verano revisitan sus postulados diseñadores como Alberta Ferreti, Custo y Julien Dossena, el nuevo director creativo de Paco Rabanne. Las propuestas, como entonces, no se quedan solo en el aspecto exterior y también reivindican valores como la ecología y la sostenibilidad, que hoy se tienen más en cuenta más que nunca en los procesos de producción.

Desfile de Alberta Ferreti y Coach. pinit imaxtree

2. Camper eco: desde el mar

Cada par de sneakers Drift contiene el equivalente de siete botellas de plástico de medio litro. De punto transpirable, extraligero y hecho a base de hilo PET procedente de basura marina, Camper consigue así reducir su huella de carbono con un plus de diseño. ››camper.com

Sneakers Drift de Camper. pinit d.r.

3. Uterqüe & Bobbi Brown: doble piel

El savoir faire de Uterqüe se pone al servicio de la belleza con esta edición limitada de un neceser de cuero (de hechuras minimalistas y elegantes) que han creado junto a Bobbi Brown. En su interior, cinco esenciales de la firma de belleza.

Uterqüe y Bobbi Brown han creado un neceser de edición limitada. pinit d.r.

4. Sophie Turner: reina absoluta

No habrá heredado el trono de hierro, pero Sophie Turner ha ganado la gran apuesta en el espinoso juego de la alfombra roja. Aliados no le faltan. Para empezar, cuenta con el apoyo incondicional de Nicolas Ghesquière, que la ha erigido en abanderada de Louis Vuitton con sus vestidos avant garde y sus looks de sirena del Hollywood dorado.

5. Saint Laurent: nueva experiencia

Que la visita a una boutique Saint Laurent sea toda una experiencia ha sido el objetivo de Anthony Vaccarello en la recientemente inaugurada Rive Droite en París (Saint-Honoré, 213). Encontrarás su moda; pero también libros, música, foto, arte, objetos vintage... un universo.

En esta boutique de Saint Laurent econtrarás su moda; pero también libros, música, foto, arte, objetos vintage. pinit d.r.

6. Dato: 18%

Aunque el 70% de las mujeres conoce el impacto de los rayos UVA/UVB en el proceso de envejecimiento, solo un 18% utiliza protección a diario. Fuente: Estudio de Olay.

7. Chlöe y Chopard: con mucho amor

La musa del cine independiente de los 90 Chloë Sevigny ha creado este bolso de cuero sostenible para Chopard. Un diseño lúdico y geométrico, inspirado en el glamour de los años 40 .

Chloë Sevigny ha creado este bolso de cuero sostenible para Chopard. pinit d.r.

8. Annick Goutal: de noche

El firmamento estrellado de una velada de estío inspira la nueva fragancia de la maison parisina. Con un pañuelo de estampado art decó anudado al cuello, en Étoile d’Une Nuit, de Annick Goutal, convergen las esencias misteriosas, empolvadas y fragantes del iris y la rosa con el toque jovial de la frambuesa.

Perfume Étoile d’Une Nuit, de Annick Goutal. pinit d.r.

9. Zapato J'Adior. 9 horas

El J’ADIOR fue creado por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, para la boda de Chiara Ferragni, pero esta versión está hecha de una sola pieza y sin costuras y lleva más de 230.000 puntos de bordado. En total: nueve horas de trabajo. ››dior.com.

El J’ADIOR fue creado por Maria Grazia Chiuri. pinit d.r.

10. Emprendedores: curated by

Los barceloneses Albert Esteve y Max Enrich son los fundadores de Curated by, una firma de objetos y ropa de edición limitada y sostenible. Minimalistas y conceptuales en todo lo que hacen, las prendas de esta colección son de lino y algodón 100% orgánico y no usan químicos en tintes ni estampados. ››curatedbyshop.com