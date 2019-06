23 jun 2019

A lo largo de los años hemos visto cómo muchas tendencias pasaban de largo y no duraban mucho en el street style. Sin embargo, ha habido otras que siguen año tras año, reinventandose cada temporada para propocionarnos los estampados y diseños más innovadores. Es el caso de las manoletinas de By PEPPAS, las más famosas al menos en Instagram, donde influencer tan influencer las incluyen en sus looks diarios: para ir a la oficina, salir de compras o cualquier otro evento en el cuál se quiera aguantar todo el día sin que nuestros pies sufran.

La firma de calzado plano By PEPPAS, diseñadas y fabricadas en España, ha lanzado una nueva colección llena de novedades donde se incluyen sandalias planas para el día a día y también están disponibles de cuña y yute en varios colores para combinar a la perfección con el resto de tu armario. Aunque hay que reconocer que de momento lo que está triunfando, al menos en redes sociales, son las bailarinas de puntera, lisas o estampadas. Las fashionistas no han podido resistirse a ellas y ya las llevan tanto con pitillos vaqueros, faldas o vestidos. ¡Son tan versátiles que van a juego con todo!

Las manoletinas bajas con puntera redonda están disponibles desde 47 euros, y las bailarinas con puntera a pico desde 51,90 euros. Nuestras favoritas para este tiempo son las nuevas sandalias de cuña con tiras que se atan al tobillo y puedes hacerte con ellas por 65 euros. ¡Elige entre gris, negro o beige y ve a la última con el calzado del momento!