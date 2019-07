5 jul 2019

Los accesorios están marcando más que nunca la tendencia de verano, con los sombreros de pescador y los sombreros de paja protagonizando los mejores looks y los pendientes dominando totalmente la sección joyería. Como en moda los tamaños importan, y mucho, estamos viendo dos opciones diametralmente opuestas: los micropendientes en forma de piercings que se aplican en los lugares más inesperados del pabellón auditivo, y los poderosísimos diseños XXL, capaces de cambiar el tono de cualquier look. La propuesta de Zara tiene más que ver con estos últimos.

Aunque se trata de unos pendientes de un tamaño considerable, no podemos decir que estemos ante uno de esos diseños que se comen, literalmente, cualquier look. Esta es la especialidad de influencers como Paula Ordovas, cuya colección para My Peep Toes tiene, probablemente, los pendientes más espectaculares del low cost. La alternativa de Zara resulta mucho más delicada y sutil, empezando con lo materiales que utiliza: lejos de los brillos y las piedras de colores, estamos ante dos piezas de esmalte blanco, con bordes dorados. Súper sencillas.

Al remitirse el diseño a dos elementos de la naturaleza tan simples como una hoja y una nada complicada flor, se acrecienta la sensación de sencillez y minimalismo en la que radica, esencialmente, el encanto de estos pendientes. Eso sí: la decisión de emparejar dos objetos distintos es una apuesta fuerte de diseño que, además, nos permite así utilizarlos por separado o juntos. La verdad es que son una preciosidad que, y esto es lo mejor, podemos comprar por solo 12,95 euros. Independientemente de los materiales, son mucho más bonitos que lo que cuestan.