27 jul 2019

¿Estamos ante un nuevo vestido viral de Zara? En esta ocasión las tan esperadas rebajas han pasado a un segundo plano en tiempo record dado que la nueva colección que nos estaba esperando nos ha convencido desde el minuto uno, así que las fashionistas tampoco han podido resistirse y ya han caído en la tentación de adquirir looks de nueva temporada. ¿Te ha pasado lo mismo? No te preocupes, es normal. Y más teniendo en cuenta que hay vestidos tan bonitos como el que está triunfando en Instagram. Tenemos que reconocer que había pasado desapercibido, pero ha sido verlo puesto en las figuras de algunas de las 'it girls' más queridas de Instagram y convencernos...

Hablamos del diseño de tul midi negro con lunares blancos que se está agotando en Zara. Su precio es de 39,95 euros y el top del vestido es tan sumamente bonito... Es de tirantes, con un volantito negro en lo alto del pecho, y además lleva aro para realzarlo. La falda es de vuelo caído y aunque la modelo del gigante de Inditex nos lo muestre como el look rockero más guay de la historia, hay quien ha apostado por él con unas sandalias, convirtiéndolo en un modelito de lo más elegante y sofisticado además de veraniego. ¡Que es ahora cuando queremos lucirlo!

Algunas de las mejores ideas las hemos descubierto en las redes sociales: Isabel Peña lo lució con unas sandalias negras de tacón y el pelo recogido en un moño bajo. ¡Nuestro favorito! Pero también hay quien ha optado por sumarle un cinturón y una diadame para convertirlo en un look del día a día este verano, con más accesorios blancos a juego. ¿Qué idea te gusta más? Las opciones son infinitas, pero nosotras creemos que a un vestido ya de por sí cargado de estampado, no hace falta añadirle mucho más... ¡Corre a por él que se agota!