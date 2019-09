1 sep 2019

Quizás el problema cuando pensamos en el look perfecto de invitada es que siempre elgimos primero el vestido (o la falda midi en su defecto) y luego los accesorios. Pero... ¿y si invirtiéramos el orden? Porque hemos encontrado los pendientes de Zara perfectos para un look de invitada. Te prometemos que no necesitas nada más para conseguir un look de infarto.

pinit zara

Se trata de un diseño en versión XL y largo, con pedrería y una flor blanca muy sencilla, que promete elevar cualquier estilismo al instante. Solamente cuestan 12,95 euros (por lo que no puede haber un accesorio más low cost) y se pueden convertir en la guinda del pastel para un look de invitada muy elegante.

Solo necesitas un vestido liso, del corte que prefieras (Mango Outlet tiene los vestidos de invitada más bonitos y baratos de la temporada), unos salones de infarto y... ¡Voilà! Un look de sobresaliente por muy poco.

Como decían nuestras madres (y una madre siempre tiene razón) a veces, y sobre todo en una boda, "menos es más". No necesitas estilismos recargadísimos para triunfar. Solo una pieza que destaque. Y un maxi pendiente siempre lo hará.