29 oct 2019

Si eres de las que se toman Halloween de la manera más despreocupada posible, o buscas un look de día informal pero acorde con la cita marcada en el calendario, las sudaderas de Pull&Bear inspiradas en el cine de terror pueden ser la prenda que buscas. En tonos blancos y negros que combinan con todo, estas cinco sudaderas tienen un estampado atractivo que las convierten en una jersey ideal para cualquier época del año.

‘El Resplandor’, ‘It’ y ‘Viernes 13’ son las tres películas que han inspirado los diseños de la firma de Inditex. Prendas con un aire juvenil y estilo oversize que combinan a la perfección con unos pantalones pitillo y las botas militares imprescindibles para la temporada otoño-invierno. El look desenfadado que buscas para esos días en los que no sabes qué ponerte pero no quieres prescindir de tu estilo.

El detalle en el puño que nos encanta de esta sudadera de la película IT que cuesta 29,99 euros. pinit Pull&Bear

La prueba de que la apuesta de Pull&Bear por los clásicos del terror es esta sudadera inspirada en ‘It’. Con su icónico globo rojo en el centro del diseño, esta sudadera con capucha y bolsillo delantero ha agotado las existencias de la página web. Tiene un precio de 29,99 euros y el detalle de la manga izquierda nos parece un terrorífico acierto.

La fecha del terror por antonomasia, plasmada en una sudadera. Cuesta 25,99 en Pull&Bear. pinit Pull&Bear

De color negro y con letras delanteras en contraste, esta sudadera está dedicada a la película protagonizada por Freddie Krueger. También tiene bolsillo delantero tipo canguro y cuesta 25,99 euros.

No sabemos si Jack Torrance habría dado el visto bueno a esta sudadera de Pull&Bear con un precio de 25,99 euros. pinit Pull&Bear

Para rendir homenaje a ‘El Resplandor’ la firma ha apostado por un diseño similar al anterior en contraste monocolor. Para hacerla más reconocible ha añadido uno de los objetos más reconocibles de la película protagonizada por Jack Nicholson, su hacha. También tiene un precio de 25,99 euros.

Los mensajes más terroríficos de "IT" estampados en una sudadera de Pull&Bear por 25,99 euros. pinit Pull&Bear

Aprovechando la última versión de ‘It’, que ha llegado recientemente ha los cines, Pull&Bear ha doblado su apuesta y ha diseñado otra sudadera que homenajea a la película. En esta ocasión juega con una palabra “loser/lover”, para su texto en contraste, y como su hermana en color blanco también tiene el título de la película en la manga izquierda. Cuesta 25,99 euros.

Con referencia o sin ella, nos encanta esta sudadera para la noche de Halloween. Cuesta 22,99 euros y es de Pull&Bear. pinit Pull&Bear

No tenemos clara la referencia, ni sabemos si el “Midnight club” para los huesos más viejos es oficial, pero esta sudadera blanca nos parece ideal para la noche de Halloween. Con un precio de 22,99 euros, tiene detalles fogosos en sus mangas y una ilustración de un ataúd y un esqueleto en la espalda.