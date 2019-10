31 oct 2019

Rosa y mono pueden no ser tus palabras favoritas cuando hablas de tu armario. Pero hay momentos en la vida de todo estilismo que tiene que incorporar novedades para mantenerse fresco y a la última. Y esta es una de esas ocasiones. Si estos argumentos no te han convencido, te adelantamos que también está disponible en verde botella, un color mucho más acorde con su diseño que puede adaptarse mejor a tus looks diarios.

Tal vez este mono utility con bolsillos de Pull&Bear que cuesta 25,19 euros (antes 35,99) fuese la última prenda que esperabas ver en rosa tiza. Reconocemos que, a primera vista, puede parecer una mezcla entre la parte superior del uniforme de una camarera de los 70 y la parte inferior de un mono de trabajo. Y por si fuera poco, el lazo no contrasta y resulta monótono. Pero Pull&Bear también es consciente de ello y en la web podemos ver a la modelo con un cinturón transparente diferente al lazo con el que se vende. Y mucho más adecuado a un look que se complementa con unas botas militares.

Lo que lleves dentro del mono es tan importante como lo que se ve por fuera. pinit Pull&Bear

Para acentuar el contraste oscuro del calzado, la modelo también luce una camiseta interior en tonos azulados y violeta. Pero si buscamos y encontramos los complementos que definan un estilo, podremos hacer de este mono el protagonista principal de multitud de outfits.

Aunque este utility desprende el “aire laboral” propio de su estilo, podemos contrarrestarlo con unos botines cortos en blanco o tonos pastel, si lo que deseamos es un aire romántico, o en negro, si vamos a darle un aire punk o retro. Es vital que combinen con el cinturón y-o la prenda interior dependiendo de la intensidad que le vayamos a dar a nuestro estilismo y de cuales sean las opciones para combinar.

Top Gun a punto de regresar y el mono verde ya está de vuelta. pinit Pull&Bear

A pesar de que el mono tiene hebillas, no debemos descartar cinturones anchos que puedan ocultarlas mientras acentúan nuestra figura. Y en cuanto a la prenda interior, podemos contemplar todo tipo de posibilidades, desde un top lencero hasta una básica blanca, pasando por el cuello alto. Pero siempre tendremos en cuenta que es una prenda desenfadada y que el estilo del resto de complementos debe ser similar.

El carácter lo da el calzado y a partir de ahí puedes elegir el resto de los complementos. pinit Pull&Bear

Una americana cropped y un bolso de mano a juego con el bolso o el cinturón serían el broche de oro a una prenda que también combina perfectamente con una cazadora vaquera, una riñonera y unas zapatillas Converse.

¿Has pensado ya con qué te pondrías este mono rosa?