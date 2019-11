4 nov 2019

Ya estamos en plena temporada de jerséis. Y es verdad que con tanta oferta no sabemos cuál elegir. Por eso este invierno vamos a hacer una mezcla de todos: desde los básicos hasta los estampados, y desde los de cuello original hasta los de cuello caja de toda la vida. Pero entre las novedades de Zara hemos encontrado otro tipo, un jersey diferente que había pasado casi desapercibido y que tiene una característica muy particular: aberturas en los hombros. No hemos visto solo un modelo, hemos visto dos. Y a cada cual más calentito.

El primero es este de ochos, en color gris claro (también lo hay en un tono crudo), con cuello vuelto y manga larga. Pero las aberturas en los hombros no son su única curiosidad: en los puños también tiene unos orificios por los que puedes sacar el dedo gordo, de forma que quede como una especie de manopla. ¿Es curioso o no? Cuesta 29,95 euros y se hace desde la talla S hasta la XL.

Este otro modelo en en punto liso, mezcla dos tipos de tejido, alpaca y lana, y tiene el cuello en pico. Lo puedes llevar solo o bien como proponen en Zara, con una camisa debajo para que se vea la superposición de capas a través de las aberturas de los hombros y el escote. Cuesta 29,95 euros y hay disponibilidad en las tallas S, M y L.

¿Te gustan los jerséis con aberturas? ¿Eres de arriesgar o prefieres apostar por los clásicos? Sea como sea, esta temporada tienes mucho donde elegir.