22 ene 2020

No existe ningún estudio al respecto, pero todas sabemos que el interés por un trabajo es proporcional al tiempo que pasas pensando cómo se va a desarrollar tu primer paso en la empresa, la entrevista. Y tan importante es saber responder a todas las preguntas que te puedan plantear, como causar una buena impresión. Algo para lo que vas a tener que practicar casi tanto como tus respuestas, pero que puede ser crucial a la hora de conseguir el trabajo.

Pero que no cunda el pánico. Esto no es Cámbiame, ni vamos a tener que revisar la última esquina de nuestro armario buscando la prenda perfecta. Simplemente tienes que seguir unos sencillos pasos que seguro que te ayudan a encontrar el estilismo más adecuado para tu éxito profesional.

No pierdas tu estilo ni dejes de tener en cuenta el de la empresa. pinit

Lo primero que tienes que hacer es adecuar tus posibles looks al espíritu de la empresa. No es lo mismo ir a hacer una entrevista a un centro comercial, que acudir a las oficinas centrales de una compañía relevante. Ni tampoco optar a tu primer trabajo, o unas prácticas, que aspirar a un puesto de responsabilidad. Tu atuendo se debe adecuar a las circunstancias y, sin renunciar a tu estilo, tienes que hacer lo posible por pasar desapercibida.

No tengas miedo en innovar, pero ten mesura. pinit

El traje, o la blazer y el pantalón, que tienes en el armario para estos casos no es una mala opción. Pero tampoco debes olvidarte de esas prendas de última tendencia que dejen claro que eres una persona a la que le importa su apariencia y tiene la personalidad suficiente como para demostrarlo.

A pesar de que las entrevistas se suelen realizar en lugares cerrados, no puedes descartar algún imprevisto o un aire acondicionado muy potente. Y por eso no puedes dejar de lado en tu estilismo tu abrigo, a pesar de que sea lo primero que te vayas a quitar. Un look no está completo si, en esta época del año, no incluye una prenda de abrigo, y esta debe ser la compañera ideal de nuestro outfit.

En realidad no sabes, exactamente, dónde vas a hacer la entrevista de trabajo. pinit

Y por la misma razón que no puedes descuidar tu abrigo, tampoco te puedes poner estupenda a la hora de escoger tus zapatos. Porque por muy bonitos que sean, si no te permiten andar con “normalidad” son de poca utilidad para tu estilismo. No sabes en qué recóndito lugar te van a hacer la entrevista, no tientes a la suerte por un par de centímetros en el tacón.

Sí, esto también tienes que planificarlo, y si quieres, haz una lista de esas que nos gustan tanto. pinit

Para que todo esto funcione es importante planificar hasta el último momento, y dejar todo perfectamente preparado la noche anterior. Incluso la ropa interior, los accesorios y, por supuesto, el look de belleza. Porque acostarnos con la idea clara de lo que llevaremos puesto nos ayudará a visualizar la entrevista y a afrontar esta importante cita con mayor seguridad.