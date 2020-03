2 mar 2020

Va a ser una de las prendas virales más importantes de la primavera-verano y se vuelve a cumplir la ley no escrita de la tendencia, que nace en las pasarelas del lujo, crece en las redes y se multiplica en el low cost. Hablamos de la camiseta negra, sin mangas y con hombreras que propuso Dolce&Gabbana (cuidado: 745 euros) y que ya estamos viendo por todas partes. De hecho, en sus últimas vacaciones en Tailandia, Blanca Suárez ha llevado una de la firma Frankie Shop que está agotadisima porque tiene un precio espectacular: 68 euros. Por suerte, tenemos algunas alternativas para conseguir una camiseta con hombreras igual o parecida. Eso sí: si tienes maña con el do it yourself, mejor que mejor.

El clon low cost más perfecto de la camiseta de Blanca Suárez está agotado en Mango pero la lista de espera está abierta. pinit

Además de vigilar la tienda online de Frankie Shop, porque quizá vuelvan a tener la misma camiseta que lleva Blanca Suárez, podemos seguirle la pista a la opción que ha tenido Mango. También está agotada, pero la tienda permite apuntarse en una lista de correo, con lo que podemos tener esperanza de que vuelva a tienda.

Mango tiene una versión gris de la camiseta con hombreras y sin mangas. pinit

Si prefieres no esperar, te puedas hacer con una idéntica pero en color gris y aun precio top: 15,99 euros. Eso sí, date prisa porque solo queda una talla y debe estar a punto de agotarse. Si decides aprovechar esta opción de Mango, siempre tienes la opción de teñir la camiseta. Además, Asos y Bershka tienen camisetas con hombreras de varios colores incluido el negro a las que les puedes cortar las mangas. Más fácil y barato, imposible.

Paula Ordovás fue una de las primeras influencers españolas qyue lució la camiseta sin hombreras y la incluyó en su colección My Peep Toes. pinit

Tenemos una última posibilidad de conseguir una de estas camisetas sin mangas y con hombreras en My Peep Toes, la tienda online de Paula Ordovás. Tiene un diseño en color blanco por 45 euros que se ha agotado un par de veces, pero existe la opción de que la tienda te avise en tu mail cuando vuelva a reponerlo. Aún así, el éxito de estas camisetas es tal, que es probable que muchas otras tiendas del low cost la incluyan próximamente en sus colecciones. Estaremos alerta para avisarte cuando ocurra.