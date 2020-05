25 may 2020

Quien haya intentado caminar alguna vez con zuecos sabe de lo que hablo. Y no me refiero a hacer la gracia en algún viaje a Holanda, hablo de caminar de verdad. Y es que su suela dura de madera te impide doblar el pie con normalidad y como, además, pesa, no te quiero ni contar. Es un verdadero suplicio. Los diseños, materiales y tecnologías han avanzado mucho pero yo ya soy de las 'haters' de los zuecos y va a ser difícil que cambie de opinión. Aunque tengo que reconocer que hay dos diseños que me han hecho dudar y son de las colecciones de verano de dos firmas españolas, una de ellas Zara. En el buque insignia de Inditex tienen un modelo de zuecos que ha arrasado desde que salió a la venta hace pocas semanas, como parte de su última colección estrella. ¡Y están agotados! ¿Tendré que volver a intentarlo con los zuecos? ¿Merecen una segunda oportunidad?

Estos son los zuecos de la colección de verano de Zara. Ya están agotados en prácticamente todos los números. pinit

Tengo que añadir que me cuesta hacerme a la idea de que los zuecos sean un calzado de verano. Sí, llevan el talón al aire pero no parece lo que se dice 'fresquitos' para lidiar con las altas temperaturas. Y en el caso de estos de Zara, su tacón 'kitten' no me acaba de convencer. ¿Serán cómodos? Se ve que sí, había una amplia variedad de números, del 36 al 41 y están todos prácticamente agotados. Y eso que no son baratos, precisamente: cuestan 109 euros. Es cierto que son de piel, tanto en el exterior como en el forro interior, así que no descarto darles una oportunidad. Si han arrasado, por algo será.

Zuecos en tejido rosa, con suela de madera y goma, de Laagam. pinit

La opción de la firma española Laagam me parece algo más asumible. Están hechos de algodón (por cierto, son veraganos) y parece que el pie va a respirar un poco más. La madera me sigue pareciendo dura pero al tener el remate de goma por lo menos no resbalarán (otro de mis miedos con los zuecos). Cuestan 65 euros y están hechos íntegramente en España, tanto el diseño como la elaboración.

Hay una tercera opción en Pull&Bear aunque estos, sinceramente, los veo más para estar en casa que para salir a la calle. Son estos y cuestan 35,99 euros. Planos, con detalles de tachuelas y hebilla, lo que sí tienen es pinta de cómodos.

Zuecos planos con detalle de tachuelas y hebilla, de Pull&Bear. pinit

Sinceramente, creo que, en mi caso, soy más del 'team sandalias'. ¿Y tú? ¿Te atreves con los zuecos? ¿Los has llevado alguna vez o te apuntas ahora a la tendencia?