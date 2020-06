10 jun 2020

Compartir en google plus

Hay una frase fantástica de Bridget Jones de la que nos acordamos con frecuencia las que difícilmente rozamos el 1,60. “No sé esquiar, no hablo latín y mis piernas llegan hasta aquí” -imagínatela diciéndolo mientras se señala a la altura de la cadera-. A nosotras nos pasa lo mismo; las piernas nos llegan exactamente hasta donde nos llegan y contra eso no hay nada que hacer, a no ser que… haya unas sandalias de verano que alarguen la pierna a tope.

¡Pues las hay! Y no solo son unas, sino que tenemos una gran variedad para elegir ya que marcas diversas han colado el vinilo en sus sandalias de verano. Pero nosotras hemos puesto el ojo en estas sandalias destalonadas de Sfera con tacón transparente y te explicamos el motivo: cuando preparábamos el tema de la nueva colección que venía cargada de flores y tendencias que nos encantan no podíamos quitarle ojo a un vestido; concretamente este. Fíjate bien en la modelo.

Vestido con cuello halter de la colección de primavera-verano de Sfera pinit

¿No te parece casi que levita? Nosotras tuvimos que mirar la fotografía dos veces para comprobar si estaba de puntillas o era un efecto óptico ¡pero no! Resulta que el truco estaba en las sandalias; en cualquier caso, nos encantó desde el principio, así que fuimos a la caza y captura del modelo. Y ahora lo compartimos contigo.

Sandalia destalonada de vinilo transparente de la nueva colección de Sfera pinit

¿No te recuerdan, ligeramente, al zapato de cristal de Cenicienta?

Eso sí, aquí no hay hada madrina de por medio y tienen un precio de 35,99 euros. ¡Ah! Y el tacón mide 9 centímetros, pero es bastante cómodo. Si quieres echarle un pulso a tus momentos bridget-jonianos y hacer que, ópticamente, tu pierna gane un par de centímetros (o si, sencillamente, te han encantado), no te lo pienses mucho porque el número 36 y el 38 ya no están disponibles online.

Eso sí, en caso de que ese sea el número que calzas, seguro que si pasas por tienda alguna dependienta hace magia con su PDA y te dice dónde puedes conseguir un par.