26 mar 2021

No es porque hayamos descubierto el truco de estilo con el que vas a alucinar a tus amigas o porque hayamos encontrado el vestido camisero más bonito y que estiliza, es que está claro que el diseño de vestido perfecto para la nueva temporada es el camisero. Y tu armario de temporada no está completo si un vestido camisero y este de Massimo Dutti es perfecto para crear dos looks diferentes e igualmente impecables.

Como no podría ser de otra manera este vestido camisero es de color blanco, el tono más apropiado para los estilismos de primavera y verano, y es una de las prendas que no pueden faltar en cualquier armario de temporada que se precie de estar a la última.

De corte evasé y cierre frontal de botones a tono, viene con cinturón a tono extraíble. Y ese es su principal valor, ya que podemos crear dos estilismos muy diferentes si lo utilizamos o si nos decidimos por la versión más holgada y cómoda de esta prenda.

Con bajo por encima del tobillo con abertura frontal, cuello camisero y mangas cortas con vuelta es una prenda perfecta para ponértela con tus sandalias favoritas y decantarte por un look relajado o uno más elegante.

Este vestido camisero en color blanco de Massimo Dutti tiene un precio de 89,95 euros y está disponible entre las tallas XS y L.