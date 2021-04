25 abr 2021

Compartir en google plus

Los pantalones cortos vuelven a ser protagonistas de la tendencia de primavera y verano, este año en todas las versiones posibles. No te vamos a descubrir ninguna novedad: las faldas mini han quedado prácticamente desterradas del low cost ante la avalancha de todo tipo de pantalones veraniegos. Todos los largos son posibles, desde los shorts con ribete de espíritu deportivo y deudores de la tendencia de los años 70, hasta las socorridas bermudas.

Por mucho que nos enamoren los shorts, la mayoría tenemos clarísimo que están totalmente vetados para acudir a la oficina, sobre todo si necesitamos mantener una indumentaria formal. Sin embargo, las bermudas están absolutamente recomendadas, siempre que cumplen una serie de condiciones que tienen que ver con el tejido (que no sea algodón, felpa o deportivo) y el estilo (cuanto más minimalista, mejor). No es fácil encontrar un look con bermudas que cumpla este mínimo de sofisticación, pero lo hemos localizado. Y es un hallazgo.

Camisa fluida y bermuda confeccionado en tejido satinado color teja de Mango. pinit

Atención a este conjunto de camisa fluida y bermudas sueltas de Mango porque se va a convertir en uno de tus looks favoritos de este verano. Tiene todo lo que le pedimos a un look versátil: un color interesantísimo que favorece muchísimo la piel bronceada; un tejido satinado súper lujo; un pantalón amplio y con goma que se lleva comodísimo y favorece muchísimo las piernas (19,99 euros) y una camisa fluida que adelgaza sin marcar (19,99 euros). De hecho, con una blazer clara puedes llevarlo perfectamente a la oficina. Es el conjunto con bermudas más bonito que hemos visto a la fecha en el low cost y, además, confeccionado en tejido sostenible. A por él.