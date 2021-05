17 may 2021

Rescatar tendencias de los 90 y los 2000 se ha convertido en un básico de la moda que cada día aparece con más frecuencia. Y no solo en la ropa con prendas como los tops cropped, sino también en accesorios que ya están más que incluidos en la moda actual como son los gorros bucket o los collares y pulseras. Sin embargo, si creías que teníamos bastantes con los accesorios de cuentas de colores que tanto están triunfando, atenta porque la novedad de ahora son los anillos de plástico. Si ya te hiciste con la copia low cost de este collar de 2000 euros y los pendientes de Zara tan primaverales no te terminan de convencer, atenta a la nueva moda que seguro has llevado de pequeña y que ahora arrasa en Instagram.

Hablamos de unos anillos de colores que han aparecido por Instagram en diferentes formas, tamaños, colores y texturas. Un tipo de creaciones fabricadas en PVC, plástico o vidrio que guardan cierta estética infantil y que tienen como única función alegrar cualquier look de primavera. Y las influencers tanto nacionales como internacionales han caído rendidas a esta moda que ya se llevó en los 90 y los 2000 y que ahora parece ser lo último en accesorios.

Y es que no hay foto de manicura de primavera verano que no vaya acompañada de estos anillos llamativos. Y el truco reside en combinar varios a la vez apostando todo al color y dejando a un lado la sencillez y lo discreto. Cuanto más excéntricas y recargas sean las piezas, mejor. Incluso algunos vienen acompañados de dibujos o apliques con brillantes. ¡Lo más!

De hecho, han surgido ya nuevas marcas de accesorios dedicadas única y exclusivamente a este tipo de anillos como es Gummy Pieces, Concept Trece, By Philomena Jewels o Lilac.

Esta fiebre ha nacido gracias a celebrities de la talla de Dua Lipa, Kylie Jenner o Bella Hadid, que no han dudado en presumir de ella en redes consiguiendo que acaben siendo toda una tendencia que ya ha llegado a nuestro día a día y a la que te acabarás rindiendo. Quien avisa no es traidor...