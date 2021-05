18 may 2021

El revival de la tendencia años 70 ha llegado a la moda y ha arrasado. Llevamos ya varias temporadas respirando el espíritu de la década del pop y la piscodelia y, estaba claro, este verano tenía que llegar a su máximo. Lo estamos viendo en la nueva colección de Zara: los estampados y las prendas más llamativas de los últimos 'drops' son cien por cien sententeros. De hecho, tienen un rollo tan vintage, que muchos looks parecen recién salidos de un armario retro. No nos extraña nada que el look más potente para esta primavera y verano sea setentero a tope: pantalones flare y pañuelo a la cabeza.

Pantalones 'flare' con estampado floral rosa y naranja de Zara.

Hemos ido directas a la tienda online de Zara para encontrar los pantalones 'flare' más llamativos y con el estampado más colorista posible. De hecho, los que lleva Teresa Andrés Gonzalvo pueden ser incluso más discretos que los que te proponemos (incluso más bonitos, pero eso va en gustos). Estos pantalones de pata ancha con estampado floral naranja y rosa son maravillosos (29,95 euros).

Pantalones 'flare' estampados en distintos tonos de rosa de Zara.

El look es absolutamente democrático: puedes llevar los pantalones estampados con un top sujetador mínimo, como Teresa Andrés Gonzalvo, o con una camiseta oversize: queda exactamente igual de bien. Estos pantalones en la gama del rosa son también maravillosos y de Zara, con lo que el precio es ajsutado (39,95 euros) y el bajo tiene un ligero efecto evasé. Más tendencia, imposible.

Pañuelo de seda cien por cien con un precios estampado floral, de Zara.

Tenemos dos opciones de pañuelo para proponerte en este look tan espectacular, de espíritu vintage setentero. Que no te eche para atrás si no tienes en melenón liso de Teresa Andrés Gonzalvo: el pañuelo tipo pirata queda exactamente igual de bien con una melenita corta o el pelo rizado. Este pañuelo es de los más caros del low cost, pero tiene un estampado tan bonito que queríamos mostrártelo: es de seda cien por cien y cuesta 25,95 euros.

Pañuelo satinado de colores de la nueva colección de Zara.

La opción barata en la nueva colección de Zara no tiene nada que envidiar a la cara: este pañuelo de colores es una verdadera maravilla, con una mezcla de estampados también muy bonita. Eso sí, el anterio pañuelo medía 90x90 centímetros y este es un poco más pequeño, 70x70 centímetros. El precio es más que interesante: 9,95 euros.