3 jun 2021

Ya lo sabes. El cuadro vichy es uno de los estampados estrella de la temporada y lo mismo te ayuda a conseguir un look con vaqueros digno de una reina del street style que puedes ponértelo en tu día a día o como look de invitada. Escojas lo que escojas es infalible, y a las firmas les encanta. Así que si todavía no te has sumado a esta tendencia tan potente de la primavera hemos encontrado un vestido, una falda y unas sandalias que te van a convencer para que pongas el estampado cuadro vichy en tus looks.

Este original estampado, que prácticamente nos anuncia la llegada de la nueva temporada en cuanto empieza a aparecer por los catálogos de nuestras firmas favoritas, es tan ponible y sienta tan bien que prácticamente ya ha conquistado todas las prendas y accesorios posibles. Y solo tienes que elegir si lo conviertes en protagonista de tus estilismos o si es el acompañante perfecto de tus prendas favoritas.

En Massimo Dutti hemos encontrado al candidato ideal para lo primero, y que tu estilismo sea pura primavera. Porque este vestido largo de cuadro vichy en verde esmeralda es ideal para tus salidas de fin de semana en los próximos meses.

Con cuello de pico y tirantes finos, viene con forro interior, cuesta 89,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.

En Zara hemos encontrado su versión más clásica, en rojo, para una falda midi de tiro alto con detalle de frunce elástico y abertura en delantero.

Con cierre de cremallera oculta en costura en la espalda, cuesta 25,95 euros y podemos encontrarla entre las tallas XS y XXL.

Y en Mango, para aquellas que no quieran quedarse fuera de la tendencia sin volverse locas, han apostado por estas bonitas sandalias en color melocotón.

Con tacón fino pequeño y punta cuadrada, están confeccionadas en algodón en el empeine y la planta. Cuestan 39,99 euros y están disponibles entre los números 36 y 41.