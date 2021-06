5 jun 2021

Quedan pocas semanas para que termine la primavera y empiece el verano. Así pues, confiamos en que el calor y el buen tiempo se estabilicen para poder lucir vestidos frescos y blusas veraniegas, así como nuestros bolsos y complementos favoritos de la temporada.

Si no quieres que su llegada te pille desprevenida, deberías hacerte ya con el calzado que llevarás esta temporada, tanto con tus looks de diario como cuando vayas en bañador. Y no hay nada más fresco y veraniego que unas sandalias.

Famosas como Blanca Suárez lo tienen claro. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, lleva unas de un llamativo color lila. Nos ha sorprendido, pero, después de ver lo bien que quedan, estamos convencidas de que van a ser uno de los grandes éxitos del verano.

Blanca Suárez ha arrasado con unas sandalias lilas pinit

El motivo es que se trata del calzado ideal para esta temporada. Es muy práctico y te permitirá ir cómoda a la playa o a la piscina. Para ello, no tendrás que renunciar a ir guapa y lucir tus pies con mucho estilo.

Si tú también quieres sumarte a esta tendencia tan alegre, puedes hacerte con alguna de las sandalias que te traemos hoy y que son igualmente bonitas y cómodas.

Las sandalias de Zalando están rebajadas pinit

Las primeras son unas sandalias de tela que puedes comprar en Zalando. Tienen la puntera abierta y un cierre con hebilla. Su precio original era de 59,95 €, pero ahora las puedes comprar con un 10% de descuento.

En Asos puedes comprar unas sandalias lilas de la marca Crocs pinit

En Asos hemos encontrado unas sandalias de Crocs en el mismo color. No tienen cierres y cuentan con una única tira ancha sobre el empeine. Son especialmente prácticas, ya que están confeccionadas con materiales impermeables. Su precio es de 23,99 €.

El tacón de las sandalias Camper mide 5,1 cm pinit

Si prefieres que tengan un poco de tacón, El Corte Inglés tiene la alternativa perfecta. Se trata de unas Camper de piel. El diseño es destalonado y con la puntera redonda. Su altura es de 5,1 cm y cuestan 120 €.