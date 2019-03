20 mar 2019

Cuando creías que la única adicta al orden que habías conocido a través de la pequeña pantalla era Monica Geller (Friends), de repente en tu vida irrumpe Marie Kondo, una autora japonesa aclamada por ser toda una gurú del orden en clave minimalista.

Con sus dos best-sellers bajo el brazo, ‘La magia del orden’ y ‘La felicidad después del orden’, logró hacer del método KonMari una auténtica religión con toda una legión de fans a lo largo y ancho del mundo. Por si la literatura se quedase corta, Marie trasladaba su fórmula al mundo audiovisual en la serie ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’. Esa que al acabar te provocaba sudores extraños, una angustiosa sensación de que vives sumida en un caos de desorden y desidia, y te invita a saltar del sofá y ponerte a limpiar de forma compulsiva.

Doblar la ropa, organizar los cajones, comprarte una etiquetadora, hacerte con cajas pequeñas, disponer por tamaños… cuando KonMari se ha colado en tu vida, estás perdida, es toda una adicción de la que ya no podrás salir.

Pues bien, si ahora ya eres una adepta confesa al orden que lleva el mantra “Conserva solo lo que te haga feliz y despréndete de lo demás” por bandera (principio básico de Marie Kondo), existen 5 cuentas de Instagram que harán las delicias de tu afán organizador. ¿Aún no las sigues?

NEAT Method, de Ashley Murphy y Molly Graves

Dos organizadoras profesionales que han convertido su pasión por el orden en una profesión, y lo que es más, en todo un método que no dudan seguir a pies juntillas sus más de 350 mil followers. Más que inspiración y ejemplos sobre cómo organizar los diferentes espacios de tu casa, Ashley y Molly promueven un estilo de vida libre de desorden, comprometido con los pequeños detalles, soluciones personalizadas efectivas y, como no, sostenibles. No importa cómo sean las habitaciones de tu vivienda, el método NEAT te orientará sobre cómo organizar estantes, cajones, el espacio para la lavandería, la cocina o el vestidor de la forma más práctica e inteligente.

The Home Edit, de Clea Shearer y Joanna Teplin

Decorar ordenando, ese sería el lema de esta cuenta pionera en publicar contenido vinculado con el orden en el hogar, dirigida por las expertas organizadoras Clea y Joanna. Sus más de 1,1 millón de seguidores avalan su enfoque innovador y la funcionalidad de sus recomendaciones, consejos y material. Y es que, además de estar ante toda una fuente de inspiración que te guía habitación por habitación y reducto a reducto de la casa, también cuentan con una tienda de decoración de la que se han encaprichado clientas como Kloe Kardashian. Pero no es la única, su cartera de clientas incluye a Reese Witherspoon, Gwyneth Patrow y Mandy Moore. ¿Dispuesta a darle un nuevo orden a tu hogar de su mano?

Orden y Limpieza en Casa, de Alicia Iglesias

No hace falta salir de España para encontrarse con una Organizadora Profesional y Coach de Organización avalada por sus casi 72 mil seguidores. Ya sea a través de su Instagram como de sus libros, descubrirás diferentes técnicas de organización y rutinas beneficiosas para mantener el equilibrio en tu hogar. Además, Alicia te ayuda a optimizar tu tiempo, automatizar tareas y recuperar tu casa de tal forma que tú tomes el control de la misma (y no el caos de ti). Su último reto, ’21 días para tener tu casa en orden’, es un libro adaptado a la realidad española y mediterránea que te socorrerá a la hora de reorganizar tu casa en menos de un mes, no para que sea perfecta, sino para que tu vida sea más feliz.

I Heart Organizing, de Jen Jones

¿Un cajón convertido en un completo caos? ¿Un escritorio que ha perdido el norte? ¿La despensa parece una verdadera jungla? ¿Tu nevera es un totum revolutum? No te preocupes, ¡Jen Jones acude al rescate! No hay persona más habilidosa y planificada que ella para recuperar el orden perdido en tu hogar, incluyendo herramientas de cosecha propia que ella misma construye a base de DIY y reciclaje. Tanto en su Instagram (donde cuenta con más de 113 mil seguidores) como en su blog, encontrarás todas las claves necesarias para simplificar y embellecer cada espacio de tu casa, reduciendo el número de cosas necesarias hasta encontrar el equilibro.

The Container Store

No se trata de una cuenta de organización al uso, sino de una tienda especializada en todo tipo de soluciones de almacenaje, cajas y accesorios de lo más variopinto. Lo mejor es que dentro de las opciones que te ofrece incluye una zona de Proyectos e Inspiración, donde encontrarás la forma de olvidarte del caos imperante en tus cajones armarios o cuartos, gracias a la multitud de ideas que te brinda para la organización de enseres de pequeño y gran tamaño. Vacaciones, niños, lavandería, garaje, escritorios, baños… ¡todo permanecerá en el lugar adecuado como por arte de magia!

