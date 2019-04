9 abr 2019

¿Quién no ha soñado alguna vez con un vestidor hecho a su medida? A veces ya ni siquiera pedimos una habitación a nuestra entera disposición ni un ‘walking closet’, sino un vestidor integrado en el dormitorio de concepto abierto, en el baño, un altillo, un espacio reservado con cristal o pared medianera, o incluso un habitáculo con puertas correderas que guarde nuestros “tesoros”. La cuestión es ver todo bien colocadito y ordenadopara localizarlo a simple vista, un lugar donde perdernos y recrearnos (sobre todo recrearnos) hasta la saciedad.

En la búsqueda del vestidor perfecto nos hemos detenido en los que tienen actualmente las ‘influencers’, expertas en apilar ropa y complementos por decenas cada temporada. Después de escudriñar sus redes sociales y las publicaciones en las que han mostrado sus armarios colosales, hemos descubierto que todos tienen más cosas en común de lo que imaginábamos. ¿Quieres tener el vestidor propio de una auténtica ‘it girl’? Pues toma nota, porque estas son las características y los elementos que no pueden faltar.

Camila Coelho pinit @camilacoelho

Camila Coelho y la alfombra “abrazable”

Cuántas veces habremos recorrido la casa corriendo descalzas, a medio vestir, buscando alguna prenda de ropa que no conseguimos localizar. Pues para eso mismo está pensada la alfombra mullida (casi achuchable) de Camila Coelho, sobre la que dar la vuelta al vestidor con los pies desnudos sin que se te enfríen lo más mínimo. Además, las alfombras aportan una gran calidez y personalidad a los espacios, siendo uno de los objetos de decoración que más capta todas las miradas (eso, si conseguís apartarla de los cientos de pares de zapatos que aglutina la ‘influencer’ brasileña tras de sí).

My Peeptoes pinit @mypeeptoes

Paula Ordovás, lámparas con personalidad

Puestos a iluminar este espacio, que menos que hacerlo de la forma más coqueta, atractiva ¡y atrevida! Por si no lo sabías, las lámparas de lágrimas han vuelto y son mucho más versátiles que antaño, con modelos que se ajustan al tamaño de las estancias para que puedas colocarlos donde quieras. Un ‘remake’ del clásico diseño de cristal, modelos que cambian las velas por focos industriales, cuentas por cristales… encontrarás una adaptada a cada estancia. En este caso, ojo a la lámpara de inspiración ‘vintage’ de Paula Ordovás (My Peeptoes).

Alexandra Pereira pinit @alexandrapereira

Alexandra Pereira, módulos y muebles bajos

Si eres de las afortunadas que puede tener un espacio lo suficientemente amplio que destinar a vestidor, no puedes dejar atrás un módulo bajo a modo de zapatero o una cajonera central. Te servirá para depositar (y localizar) cómodamente tus accesorios, así como para poner en práctica el método de doblado de Marie Kondo. La de Alexandra Pereira es de lo más funcional, blanca, de corte minimalista y con cristal incorporado para no perder nada de vista.

Alexandra Pereira pinit @alexandrapereira

Alexandra Pereira, en blanco y a la vista

No, no nos hemos equivocado. Alexandra Pereira reformó recientemente su vestidor y esta imagen se corresponde con el que tuvo antes de ponerse manos a la obra. Un espacio que también nos hubiese valido perfectamente, no pedimos más. ¿Y qué tiene en común con los demás? El hecho de que los muebles de almacenaje se tiñan de un blanco impoluto, carezcan de puertas y mantengan la ropa colgada expuesta. En caso de que no te importe tener tus prendas a la vista, es un buen recurso para localizarlas con facilidad sin necesidad de abrir y cerrar armarios constantemente. Por otra parte, el blanco le otorga mucha luminosidad al espacio, además de una elegancia serena muy personal. Completa el vestidor a modo de ‘total white’ o, al igual que Alexandra, rómpelo con el contraste de una alfombra o una butaca a todo color.

Dulceida pinit @dulceida

Aida Domènech, un plus de funcionalidad

Aida Domènech (Dulceida) apuesta por las soluciones de almacenaje más funcionales y clásicas: baldas, estanterías modulares y burros en lugar de armarios. A pesar de que a veces no lo contemplemos como opción, los burros pueden aglutinar muchas prendas ocupando poco espacio, son prácticos y cómodos si sabemos mantenerlos en orden. Si no quieres colgar en él toda tu ropa, al menos podrás tener uno de diseño en el que dejar bien puestecito el ‘outfit’ del día siguiente, ¡son toda una fuente de recursos!

Olivia Culpo pinit pinterest

Olivia Culpo y los espejos colosales

No hay vestidor que se precie sin un buen espejo en el que comprobar que la selección de prendas que has hecho hoy te sienta de fábula. En el caso del impoluto vestidor de Olivia Culpo, los diseñadores procuraron multiplicar la luz y aportar la sensación de que el espacio era más amplio apostando por armarios blancos con cuartenones de espejo. Una solución perfecta si dispones de pocos metros. Si prefieres otra opción, podrás escoger entre espejos de pie, de pared, decorativos y a medida, ¡en tu imaginación está el límite!

Collage Vintage pinit @collagevintage

Sara Escudero y Julie Sariñana, imprescindible sentarse

Lo cierto es que lo que veis en esta imagen no es el vestidor al uso de una de estas dos ‘influencers’, sino el espacio improvisado en el que guardaron toda su ropa durante un viaje de trabajo. En él podemos encontrar otra de las constantes de todo vestidor que se precie: un lugar donde sentarte. No importa si se trata de un mueble descalzador, un butacón, un diván, una silla minimalista o un puff de lo más glamuroso, lo importante es tener un lugar donde calzarte (o sentarte a pensar) con total tranquilidad.

Aylin pinit @stylinbyaylin

Aylin, tocador integrado

Sin duda, se nota cuando nos adentramos en los espacios que una diseñadora de interiores ha creado en su propia casa, tan concienzudos y tan plagados de detalles que nos dejan boquiabiertas. Pues bien, en el caso de Aylin nos ha llamado la atención el hecho de incluir un tocador, a priori un mueble tan superficial pero al que se le puede sacar muchísimo partido. ¿Qué mejor para afrontar tus rituales de belleza que hacerlo cómodamente sentada frente a un tocador clásico? Minimalistas, con sobre de cristal, de aspecto rústico o estilo romántico, encontrarás uno adaptado a ti y a tu personalidad.

Y hasta aquí nuestro recorrido por los armarios de las ‘influencers’, ¿no son para que se nos caiga la baba? Al menos ya tienes todas las claves para hacer del tuyo un vestidor 5 estrellas.

También te interesa...

6 muebles "inflados"

Las compras de decoración que harás en Primark si eres fan de 'Friends'

Diez dormitorios de primavera que querrás imitar ya