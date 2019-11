4 nov 2019

No hay paso que dé Thalía en las redes sociales que no se haga viral. De sus bailes, a sus looks, la cantante siempre da la nota. Y este Halloween, además de dejarnos con la boca abierta con su conseguidísimo disfraz de Dr. Strange, ha compartido dos vídeos que se han convertido en una auténtica revolución.

El día de Halloween, Thalía contravenía la tradición de las calabazas, los fantasmas y la decoración terrorífica y, con casi dos meses de antelación, llenaba su casa de luces y adornos navideños, con un enorme abeto incluido. "¡Último día de octubre y ya puse mi árbol! ¡Siempre acelerada pero feliz feliz!", seguraba la artista en Instagram. Y, como no podía ser de otra forma en casa de la cantante, su árbol de Navidad es una oda al maximalismo, al exceso y a la exageración, y parece que no tiene ni un solo milímetro en su última rama que no esté lleno de luces, bolas, lazos y espumillón.

No contenta con eso, y después de terminar octubre montando su maxi árbol de Navidad, la cantante ha comenzado noviembre con un nuevo #ThaliaChallenge, el #tikitiki, un nuevo baile viral muy ligera de ropa que, estamos seguras, pronto empezaremos a ver por todas partes en las redes sociales. ¿La mejor prueba? En la primera media hora (30 minutos, sí), la publicación sumaba casi 80.000 reproducciones...