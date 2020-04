1 abr 2020

Si desde que Marie Kondo saltó en la pantalla de tu televisión (mil millones de gracias, Netflix: no sabíamos que la necesitábamos tanto) te convertiste en una fan incondicional de su filosofía (no solo de la de doblar la ropa interior, que te vemos venir, querida lectora), debes seguir leyendo. Sí, porque presa de esta vorágine de sentimientos encontrados como consecuencia del confinamiento, lo admito: me he vuelto una obsesionada del orden. Doblo las mantas a la perfección, mi cama no tiene ni una arruga y aunque no he desterrado el chándal/pijama para trabajar, mi escritorio goza de una pulcritud nunca vista. Enciendo hasta velas aromáticas para pasarme a la vida zen.

Por eso, además de encontrar las mejores ideas en Zara Home para organizar tu casa (y tu vida), me he propuesto como reto personal encontrar los mejores organizadores de armario, para que saques la ropa de primavera del trastero o de dónde sea que la tengas, y comiences a lucirla aunque sea en el salón de tu casa. Porque aunque no lo parezca... ¡la primavera ya está aquí!

Y... hay uno en Amazon que me ha parecido perfecto. Cumple a raja tabla las tres B: bueno, bonito y barato. Y te hará falta, -mucha falta- si quieres ordenar tu ropa con la precisión de Kondo. Bajo su premisa de que si no 'spark joy' (lo sé, ha quedaod algo rudo, pero en inglés el concepto mantiene algo más de magia. "Destellos de felicidad o me hace feliz" serían dos traducciones más o menos fieles), debe ir a la basura, filtrarás todo aquello que solo ocupa un espacio muerto en tu armario y dejarás sitio para todo aquello que está por venir. Ahora en época de cuarentena, podrías aplicar esta teoría a tu vida amorosa también: si no te proporciona destellos de felicidad a raudales, deséchalo. Lo sabemos a ciencia cierta: las apps de ligar están que echan humo. Pero vuelta a la organización, que me disperso.

Se trata de un organizador en color verde, que puedes colgar de la barra del armario o mantener de pie en el suelo y que sirve tanto para colocar en un burro o para meter dentro del armario.

Cuesta 12,99, es plegable y aguanta hasta dos kilos por hueco. Por lo que si lo que quieres es guardar ahí tus jerséis de invierno, también es una posibilidad.

Ya no hay excusa para no organizar tu guardarropa. Verás la vida de otro color y quién sabe, quizás encuentres un nuevo pijama para hacer frente a la cuarentena que habías olvidado entre la maleza. Sorpresas que te da la vida.

El método 'KonMari' es mi nueva religión. ¿Lo mejor? Se puede aplicar a todo. ¡A doblar ropa se ha dicho!