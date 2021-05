7 may 2021

Es el sueño de cualquier familia, sobre todo si tiene niños. Sin embargo, hasta hace no demasiado disfrutar de una piscina privada era un lujo al alcance de pocos, muy pocos poseedores de una casa con jardín. Gracias a la evolución de los materiales y de la oferta, a poco que dispongamos de metros extra al aire libre podemos plantearnos instalar una piscina que ayude a aliviar los rigores del verano.

No es ninguna extravagancia: las piscinas desmontables vuelan de las grandes superficies en cuanto comienzan a aparecer en los catálogos y las tiendas online. A estas alturas de mayo, la primera remesa de piscinas desmontables baratas ha desaparecido como por arte de magia de Decathlon, la tienda con los mejores precios en este tipo de productos. A la espera de una nueva entrada de piscinas, la lista de espera aumenta sin parar.

La piscina estrella de la temporada, la que se ha agotado ya en su tamaño más grande, es de la marca Intex. Por 449,99 euros, tu patio o tu jardín pueden sumar una piscina imponente, de 475x122 cm y capacidad para 6 personas. Por 409,99 euros tienes una versión rectangular (400x200 cm) con los mismos materiales y también escalera incluida, para 3 o 4 personas.

Ambas piscinas ya no están disponibles en la tienda online (están agotadas), pero puedes buscarlas en tienda o recurrir a otros modelos de la misma marca (más pequeños, eso sí). Otra opción es comprarla en Leroy Merlin, donde tiene tanto estos modelos como otros similares, aunque a un precio algo mayor. No lo dudes: equipa ya tu jardín, patio o terraza porque en cuanto comience el calor no vas a encontrar ninguna piscina desmontable en tiendas.

Vamos ahora con la piscina convertible más lujosa que encontramos en estos establecimientos, no solo comparar calidades y dimensiones sino porque tampoco son una locura de caras. Si dispones de mucho espacio exterior, merece muchísima la pena plantearse la inversión en una de estas piscinas. Tal y como vienen los veranos, cada vez más largos y calurosos, esta es una compra que vas a amortizar. Una de las piscinas desmontables más lujosa en el catálogo de Leroy Merlin es de la marca Bestway y está fabricada en acero con acabado exterior imitación a madera.

Esta piscina desmontable mide 4,6 cm de diámetro por 1,22 cm de altura, incluye una escalera de seguridad fabricada en acero y PVC con 3 peldaños y cuenta con un sistema de filtración mediante arena con una bomba de 180 W de potencia que proporciona una limpieza rápida y fácil. Cuesta 1209 euros. Por algo más, 1499 euros, la marca Gre propone una piscina de acero con acabado blanco algo más grande: 4,6 cm. de diámetro y 1,32 cm. de altura.

En la zona intermedia de precios tenemos piscinas desmontables que funcionan perfectamente, tanto por su aspecto como por su equipamiento y dimensiones. Una de las opciones más interesantes y estéticamente más atractivas es de la marca Bestway y está fabricada en PCV con un acabado con efecto ratán natural. Mide 4,88 cm. de diámetro y tiene una altura de 1,22 cm., con lo que es considerablemente grande (caben 6 personas), incluye escalera, cobertor, depuradora de filtro de cartucho y 2 años de garantía, y solo cuesta 675 euros. Se envía a casa en solo 48 horas y las instrucciones detallan cuáles han de ser las características de terrazas y azoteas para instalar una piscina desmontable de estas dimensiones.