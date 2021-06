2 jun 2021

Con el verano, hay piezas que a pesar de las tendencias deco, no fallan. Hablamos del bambú, un material que sigue estando entre los más deseados. Y es que aunque no lo creas, el bambú no es nada frágil, al contrario. Se trata de un material muy resistente que soporta muy bien la intemperie. Además, de la dureza del bambú, este material tan hogareño y ecológico, se caracteriza por transmitir a todos los espacios bastante calidez. Y por supuesto, es uno de los materiales que más vemos en las terrazas de verano más estilosas. Pero, ¿cómo decorar con piezas de bambú?

La ventaja de las piezas de bambú es que se puede añadir en cualquier rincón de la casa: desde la terraza, pasando por el recibidor, hasta la cocina, o el baño. Cualquier espacio puede ser perfecto para incorporar alguna pieza en bambú. Como sabemos que el bambú sigue triunfando, y para que puedas darle un aire fresco a tu casa antes de que llegue el verano, te traemos algunos consejos, inspiración, y propuestas de ‘shopping’ para que te sumas a la tendencia del bambú. ¡Comenzamos!

Piezas de bambú en el exterior

Las terrazas son los templos del bambú. No hay exterior que se le resista a este material. En sillas, mesas, u objetos decorativos. Sobre todo son las sillas de exterior en bambú las que nos conquistan. Un truco: para que sean más cómodas, añade simplemente un cojín de asiento.

En Ikea cuenta con esta clásica silla de ratán y bambú perfecta para la zona de exterior. Tengas una terraza mini, o un porche bastante amplio, quedará genial. Tiene un precio de 40 euros.

Piezas de bambú en el dormitorio

Añadir accesorios en el dormitorio que aporten calidez, es clave. Puedes añadir, por ejemplo, una lámpara de sobremesa de bambú junto a la cama, o en alguna cómoda que esté en el dormitorio.

En Ikea cuentan con esta bonita lámpara de sobremesa de bambú realizada a mano que cuesta 29 euros.

Piezas de bambú en el salón

¿Bambú en el salón? ¡Claro que sí! Y una buena de añadir un toque de bambú en el salón es a través de cestas, que al mismo tiempo nos ayuden a organizar las mantas o cojines del sofá; o maceteros.

Estos maceteros tan coquetos, y de bambú se venden en Ikea y tiene un precio de 7 euros cada uno. También está disponible en color negro.

Piezas de bambú en el recibidor

Los recibidores son la carta de presentación de cualquier vivienda. Por este importante motivo, es vital mantener el orden en el recibidor. ¿Lo mejor? Añadir cestas que permitan organizar la entrada, y que además vistan.

Estas cestas son de bambú, y están disponibles en Ikea. Cuentan con unas dimensiones de 32x3x5x33 centímetros, y tienen un precio de 15 euros.