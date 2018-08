7 ago 2018 a. paris

Sé realista. Ahora que te has decidido a abandonar el sofá, adapta tus expectativas a la realidad. “Tu media no puede ser tu nivel de entrenamiento de hace años y no debes intentar llegar a él desde cero”, explica el Dr. Diego García-Germán Vázquez, de la Unidad de Artroscopia del Hospital Universitario HM Torrelodones. Y más vale que le hagas caso, o te juegas pagar las consecuencias en forma de lesión.

Escoge bien. Por muy atractivo que sea ese cursillo de surf, si estás en baja forma, no es para ti. Pero que eso no te haga abandonar tu intención de ser más activa: escoge deportes al aire libre y que no sean competitivos: aeróbicos, caminatas, nadar o montar en bicicleta.

Practica deporte sin poner en peligro el corazón

Se calcula que cada año se producen cerca de 50 muertes súbitas relacionadas con el deporte, y en el 94% de esos caso el que falla es el corazón. Por eso, la Fundación Española del Corazón recomienda a todos los deportistas, incluidos los que llevan mucho sin ejercitarse, que acudan a un reconocimiento médico previo para comprobar que pueden realizar la actividad escogida.

