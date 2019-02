13 feb 2019

Si googleamos búsquedas sobre consejos fitness nos encontramos con millones de dudas y preguntas que contienen respuestas que podemos considerar de dudosa creencia hasta otras mucho más convincentes basadas en declaraciones de expertos. Son muchos los mitos y creencias que hemos ido adquiriendo sobre el fitness y la repercusión que éstos tienen realmente en nuestro cuerpo.

Desde los mejores horarios para entrenar, comer o no comer antes o después de practicar deporte, qué alimentos son los mejores para quemar grasas, cuáles debemos evitar... Estos son solo algunos ejemplos de las cuestiones más frecuentes que nos hacemos y que Google nos muestra pero hay muchas más... Aquí tienes algunos de los falsos mitos más comunes sobre el fitness que deberías desechar ya:

1. "El mejor momento para hacer ejercicio es a primera hora de la mañana"

Es cierto que entrenar a primera hora tiene algunos beneficios. Es una inyección de energía que permite tener nuestra mente mucho más despejada para afrontar toda la jornada, ayuda a eliminar más líquidos, mejora nuestro humor para el resto del día gracias a la liberación de endorfinas desde primera hora de la mañana y además, conseguiremos crear una rutina de entrenamiento sin imprevistos porque lo único que tienes que hacer es vencer la pereza de levantarte de la cama. Sin embargo, esto no es la panacea, ni es lo mejor para todo el mundo. Cada cuerpo es un mundo y debes probar diferentes horarios para comprobar cuál es el ideal para ti. Quizás prefieres ir a mediodía y hacer una pausa en tu jornada laboral para desestresarte y retomar el trabajo con más fuerzas después o incluso la última hora del día es cuando más lo necesitas para liberar toda la ansiedad y estrés del día. . En definitiva, "el mejor momento para ejercitarte es cuando te funciona".

2. “Sigue hasta que duela”

A veces te dicen: “si duele es que lo estás haciendo bien” y esto tiene un lado peligroso, que es no hacer caso a las señales del cuerpo que pueden que estén avisando de una posible lesión. “En principio no tiene que doler nada. Puede ser que tengas una lesión o estar ejecutando mal la técnica y que a la larga te lesiones”, señala Toni Albert, entrenador personal y fisioterapeuta. En resumen, si un ejercicio te está lastimando físicamente, deja de hacerlo y cámbialo o pide consejo a un profesional, aquello de “no pain no gain”, no tiene fundamento.

3. "Para perder peso hay que sudar”

Mover el cuerpo todos los días, en la manera que uno quiera, es recomendable. Pero hacer ejercicios de resistencia toda la semana no es necesario. El instructor de Pilates y especialista en movimiento, Jared Kaplan, entrenador personal certificado por NASM, afirma que "igual que se crea un cuerpo fuerte con entrenamientos duros, también se necesita tiempo de recuperación para reparar y crecer". Cuando haces entrenamiento con pesas rompes la fibra muscular y es durante el proceso de recuperación cuando estas fibras vuelven más fuertes y más grandes. Si constantemente se rompen las fibras musculares sin recuperación, también puedes terminar con una lesión por trabajar demasiado. La creencia por tanto de que los ejercicios cardiovasculares nos ayudan a quemar más grasa no es cierto, combinar con ejercicios de pesas será mucho más eficaz.

4. “Correr adelgaza”

Esto es cierto cuando se trata de distancias largas en las que el cuerpo ya tira de reservas de grasa. De lo contrario, el azúcar es lo primero que se quema porque es la fuente de energía más rápida. Por esto, “es mejor caminar rápido durante un tiempo prolongado para que se active el siguiente circuito quemagrasas”, destaca Mario Hervás, director de Trib3 Cuzco.

5. Hacer este ejercicio de abdominales te hará sacar un buen “six pack“.

“No hay ciencia basada en la evidencia que demuestre que se puede reducir la grasa corporal en un área específica trabajando los grupos musculares correspondientes allí", agrega Kaplan. Si realmente estás buscando unas abdominales marcadas, es importante tener en cuenta lo que comes y otros hábitos como el sueño o el estrés. El director de Trib3 destaca que “ni siquiera es recomendable realizarlos todos los días porque el músculo no se desarrolla igual. Con una o dos veces a la semana es suficiente” Por lo demás, comer bien.

6. “Tienes que dar un giro a tu estilo de vida para ver resultados reales"

Nos bombardea la información y las promesas por todas partes. Apps, programas milagrosos, desafíos de Instagram... Parece que es fácil conseguir esos resultados, pero a tiempo completo. Esto no es sostenible, ya que al tratar de cambiar todo de una vez, al final te quemas y llega la frustración. Lo mejor, según expertos, es hacer pequeños cambios y de esta manera se obtiene un resultado más rápido. Esto crea un circuito de retroalimentación positiva que te motivará a seguir.

7. “Con los batidos de proteinas te pones más fuerte”

En el fondo, aclara Hervás, “estos batidos de proteínas y suplementos, es una comida más. No da ni más ni menos músculo”. No te dejes llevar por la foto del envase con el clásico “musculitos” asociado al culturismo.

8.“Si bebo mucha agua retengo líquidos”

Nada más lejos de la realidad. Cuanta más agua bebamos más nos ayuda a eliminar ese agua subcutánea sobrante, que es la que nos hincha el abdomen, la cara...

