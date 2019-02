19 feb 2019

Compartir en google plus

No hay excusa que valga. Si quieres estar en forma no necesitas más que determinación. Y unos calcetines. Sí, tal cual lo lees, para ejercitarte no necesitas ningún tipo de equipamiento, ni siquiera zapatillas.

Y si no nos crees no te pierdas esta rutina que ha creado la entrenadora de celebridades Erin Oprea. Es una secuencia dura pero amigable, incluso para los principiantes.

En una entrevista con 'Self', Oprea reveló que se le ocurrió esta rutina una tarde que estaba en casa y no tenía ganar de "ni siquiera ponerse los zapatos", cuenta la entrenadora de famosas como Carrie Underwood.

El circuito está dirigido a prácticamente todos los músculos de la parte inferior del cuerpo, y a la vez haces un poco de cardio y equilibrio.

Aquí te explicamos cómo hacer el circuito

Realizarás el siguiente circuito tres veces sin interrupciones entre los ejercicios, pero descansarás 2 minutos entre circuito y circuito. La entrenadora da dos opciones para la recuperación entre cada set: o relajarte sin hacer nada o saltar a la comba para una recuperación activa.

Reverse Lunge - 15 repeticiones de cada lado

Párate con los pies separados al ancho de los hombros. Pon tus manos en las caderas o detrás de tu cabeza.

Ahora desliza una de tus piernas hacia atrás, recuerda mantener el core activado. Dobla ambas rodillas y crea un ángulo de 90 grados.

Recuerda que tus hombros deben estar sobre tus caderas y tu pecho en posición vertical (no arqueés la espalda). Tus glúteos y abdomen apretados.

Luego sin levantar el pie trasero, deslízalo hacia delante hasta quedar otra vez de pie. Haz 15 repeticiones y luego cambia de pierna y realiza otras 15 repeticiones.

Curtsy Lunge - 15 repeticiones por cada lado

De pie con los pies separados al ancho de los hombros, coloca tus manos en las caderas o detrás de la cabeza. Ahora desliza la pierna diagonalmente hacia atrás mientras dobla ambas rodillas.

De nuevo recuerda mantener tus hombros sobre tus caderas y el pecho en posición vertical. Manten la posición unos cuantos segundos y luego desliza la pierna hacia delante. Haz 15 repeticiones y luego cambia de pierna para realizar otras 15 repeticiones.

Lunge Lateral - 15 repeticiones de cada lado

Ponte de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Desliza el pie derecho hacia el costado mientras doblas la rodilla izquierda, gira hacia adelante las caderas y empuja el trasero hacia atrás.

Manten tu pecho levantado y el abdomen apretado. Luego regresa a la posición inicial. Haz 15 repeticiones y luego cambia de pierna para hacer otras 15 repeticiones.

Recuerda mantener tu pecho derecho. La pierna que deslizas debe permanecer bloqueada y recta a lo largo de las repeticiones. Esto te ayudará a estirar los isquiotibiales.

Mountain Climber - 30 segundos

Desde una posición de plancha con los brazos estirados desliza tu pie derecho hacia adelante hasta llevar la rodilla a tu pecho. Regresa a la posición inicial e inmediatamente después desliza tu pie izquierdo hacia adelante. Debes moverte a un ritmo rápido, pero controlado.

Continúa este movimiento, alternando piernas, durante 30 segundos.