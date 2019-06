12 jun 2019

Si ya te has quitado esos kilos de más y estás en proceso de marcar. Después de todo el esfuerzo, de aguantarte las ganas para no caer en las deliciosas y malignas grasas trans, de horas de sudar la gota gorda, viene otro reto, marcar. Y es que por mucho que bajes de peso y hagas ejercicio los músculos no llegan tan rápido como esperas.

Pero tenemos buenas noticias, si este es tu caso prepárate para sumarte al Refeed day. ¿Qué es esto? Básicamente un refeed es un período determinado de tiempo, que puede variar en duración de unas horas a varios días, en el que se altera la dieta para consumir una mayor cantidad de calorías pero principalmente aumentando la cantidad de hidratos de carbono y reduciendo la ingesta de grasas y, de forma secundaria, la proteína.

Cuando llevamos una temporada sometiendo al cuerpo a una restricción calórica (especialmente cuando se trata de una dieta alta en proteínas, baja en grasas y mínima en carbohidratos,) este empieza a crear ciertas adaptaciones a muchos niveles para que gastemos lo menos posible y así compensar el déficit calórico que existe y volver a un equilibrio. Con el refeed day, un periodo que suele durar entre 5 horas y 2 días, podemos contrarrestar, al menos de forma momentánea, varias adaptaciones que se crean para así hacer la fase de definición más llevadera.

El paréntesis en la dieta produce un boom de energía que permite a los deportistas mejorar el rendimiento y ser más eficientes e intensos en el ejercicio. Esto promueve, a su vez, la quema de grasas y evita la pérdida de masa muscular; mientras haya reservas de glucógeno el cuerpo tirará menos de otros recursos para optimizar su funcionamiento.

A nivel estético, la carga de carbohidratos hace que los músculos se expandan, que se perciban más definidos. Pero ojo el cambio suele verse cuando la persona tiene un índice de grasa corporal bajo.

En el blog fitness real, Víctor Reyes explica a detalle cómo es que funciona el refeed. "Sirve para contrarrestar algunas adaptaciones que un período de restricción calórica provoca en el organismo, pero esas ventajas se han exagerado hasta el infinito".

Y añade: "Por ejemplo, es cierto que cuando estamos a dieta la leptina se reduce. La leptina es una hormona que:

Estimula la producción de anorexigénicos. Se trata de péptidos supresores del apetito.

Inhibe la producción de orexigénicos. Son péptidos antagónicos de los anteriores. Estos estimulan el apetito.

Aumenta la cantidad de calorías gastadas por nuestro metabolismo

Aumenta nuestro calor corporal para gastar más energía.

Aumenta la lipólisis

Por lo tanto, una reducción de la leptina aumentará el hambre, se reducirá nuestro metabolismo, el calor corporal y aumentará la síntesis de grasa", explica el dietista.

Cuando consumimos una cantidad elevada de hidratos durante un período de tiempo muy concreto hay un aumento de los niveles de leptina y un aumento del gasto energético. También ocurre algo similar con la hormona T3, que aumenta con un consumo elevado de hidratos.

Si estas decidida a hacer un refeed day es importante que no la confundas con el cheat meal, que alude a un paréntesis en el que atiborrarse de caprichos y desquitarse de un régimen alimentario restrictivo. En realidad, lo que debes hacer es consumir dosis altas de hidratos (especialmente de absorción lenta) como arroz, quinoa, avena y pan, pero no abusar de ellas, y mucho menos caer en comer comida chatarra.