13 may 2020

Retomar el ejercicio físico al aire libre después del confinamiento no es tan fácil como parece. El aislamiento por coronoavirus ha tenido muchas consecuencias y, entre ellas, el riesgo de sufrir lesiones o dolor articular es alto debido a que hemos estado muchos días en casa sin salir. Si has vuelto a calzarte tus sneakers toma nota de los consejos de atletas expertas para evitar errores a la hora de retomar el running o a comenzar a practicarlo.





Estar tantos días en casa pasa factura y el cuerpo lo nota. Si quieres hacer running sin ningún riesgo, las atletas e influencers embajadoras de Under Armour, Elena Román (@elenarorun) y Andrea Fernández (@andrea_atletismo), nos dan los mejores consejos, como expertas y consolidadas deportistas, para correr con la mayor seguridad y evitar lesiones y dolores indeseados. Estos son los errores que no deberías cometer al volver a calzarte tus deportivas favoritas.

Olvidarse del CACO

Practicar CACO, o lo que es lo mismo, caminar y correr, es imprescindible a la hora de retomar o comenzar a practicar running. La deportista e influencer Elena Román explica “por mucho y muy rápido que corrieras antes tu capacidad tanto aeróbica como anaeróbica se ha visto disminuida” por eso debes tener en cuenta que estos días de confinamiento en casa han hecho que tu cuerpo cambie y debes actuar en consecuencia. “Vamos a partir de cero, por lo que introducir el impacto progresivamente será imprescindible. Alterna andar con correr, por ejemplo haciendo 5 series de 5 minutos corriendo intercalándolas con 3 minutos caminando” recomienda la atleta y medallista Andrea Fernández. Así que “take it easy” y alterna tus trotes con ratos caminando para evitar dañar tus articulaciones y musculatura que después del aislamiento ha perdido forma indefectiblemente pero tranquila que puedes recuperarla.

Exigirte demasiado

No es momento para exigirte demasiado ni para ser muy estricta en tus objetivos, piensa primero en disfrutar de volver a hacer ejercicio al aire libre. Esa autoexigencia puede derivar no solo en lesiones y daños físicos, también puede afectarte psicológicamente trayéndote frustración, falta de confianza y seguridad. “No tengas prisa. Vuelve de manera muy progresiva. Olvídate de tiempos, metas y retos. Tu único objetivo ahora mismo debe ser volver a disfrutar del deporte al aire libre” aconseja Elena Román. Hazle caso porque es un punto importantísimo, evitar someterte a ti misma y a tu cuerpo a esa presión puede ser muy dañino para tu salud, palabra de atleta.

“Escucha a tu cuerpo y deja que sea él quien marque los ritmos y las distancias” recomienda Fernández. Esta es una máxima que debes seguir en muchos campos de la vida, escucha a tu cuerpo y sus necesidades, nadie mejor que él te va a indicar si estás en el buen o en el mal camino, no te fuerces y no exijas a tu cuerpo más de lo que puede dar porque las consecuencias pueden ser absolutamente nefastas.

Dejar a un lado el entrenamiento en casa

Si has estado estas semanas haciendo ejercicio en casa no lo abandones porque es importante tener esta alternancia de entrenamiento. Uno de los consejos de Andrea Fernández es que “no dejes de realizar esos ejercicios que has hecho durante la cuarentena como pueden ser abdominales, GAP, pilates o yoga, te ayudarán a trabajar otras partes de tu cuerpo y por lo tanto evitar lesiones”, por lo que, si has decidido salir a correr, no deberías prescindir del entrenamiento que estabas realizando “indoor”, es importante mantenerlo para asegurarte una buena salud muscular y articular, trabajo de fuerza y de resistencia, estiramientos… no dejes tu esterilla colgada por el hecho de volver a calzarte tus sneakers.

Correr por terrenos inapropiados

Este suele ser un error de principiantes y se debe al desconocimiento de las consecuencias que tiene no correr en el terreno adecuado. Un terreno inclinado o el asfalto pueden ser verdaderos enemigos ya que castigan las articulaciones o afectan a la pisada dando lugar a lesiones a todas luces indeseadas. Es uno de los consejos que la atleta Andrea Fernández nos da “sal a correr por terrenos cómodos, evita el exceso de asfalto o superficies irregulares para no dañar mucho la musculatura”. Hazte un plan de ruta teniendo en cuenta el terreno y elige el más propicio para rodar, intentando evitar superficies irregulares y correr mucho tramo en asfalto ya que el cuerpo se va a resentir. Con un buen mapa de navegación planificado con antelación no tendrás problemas para salir a correr con seguridad teniendo siempre en cuente que cuanto más dura sea la superficie más riesgo de lesiones habrá.

No descansar

Parece ser que el descanso no se tiene tan en cuenta como debería por muchas personas y es que, aunque no lo creas, es un factor de entrenamiento más por lo que hay que cuidarlo bien. Al igual que mantener una buena hidratación y una alimentación adecuada son elementos básicos para que tu entrenamiento dé sus mejores frutos, el descanso es un pilar importantísimo para que el cuerpo se recupere de su entrenamiento y mantener un buen estado de salud.

No hay que hacer un maratón diario ahora que se nos permite salir a hacer ejercicio, dosifica y entrena con cabeza para no sobrecargar tu cuerpo. Andrea Fernández aconseja descansar sobre todo si has retomado tu entrenamiento tras semanas de inactividad “no salgas a correr todos los días, alterna con otros deportes y deja que tu cuerpo asimile poco a poco la nueva carga que le vas a introducir”. Como en todo, es mejor empezar poco a poco e ir aumentando de manera progresiva tanto el tiempo como la intensidad y, en este caso, la distancia. Disfruta de tus salidas pero desde una planificación saludable y sensata para no incurrir en errores que te puedas costar lesiones o daños. Cuida de tu salud y disfruta de volver a hacer ejercicio al aire libre.