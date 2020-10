15 oct 2020

La mayoría de la gente (veáse, una servidora) piensa que los entrenmientos deben de ser de al menos una hora para que sean efectivos. Pues bien, nada más lejos de la realidad. El tiempo invertido no está estrictamente relacionado con la calidad, es más, sobre todo cuando hablamos de ejercicios específicos de musculación, no tiene nada que ver. Es cierto que si hacemos referencia al cardio no es lo mismo 15 minutos que una hora, pero si donde estamos enfocados es por ejemplo, los abdominales o los brazos de murciélago, vale mucho más la pena una rutina corta y completa que largas sesiones que son, al final del día, muy difíciles de mantener en el tiempo.

¡Notición! Una rutina de abdominales de cinco minutos puede ser súper efectiva siempre y cuando hagas los ejercicios bien y estén correctamente efocados en el marco de un entrenamiento global.





Además, si tu objetivo no son unos cuadraditos al más puro estilo Jennifer López, debes saber que para fortalecer el core, no necesitas ejercicios específicos. Y es que, para hacer sentadillas, rutinas con peso muerto o incluso ejercicios de glúteos, necesitas un tronco fuerte. Si lo que quieres es conseguir fuerza, no hace falta que inviertas media hora más en entrenar el core, ese tiempo puedes dedicarlo a otro ejercicios, por ejemplo, de piernas y brazos que te ayudarán a mejorar tu estado físico y te ayudarán a moverte mejor, mientras fortaleces el tronco.

Aunque si quieres, puedes dedicar 5-10 minutos a hacer rutinas de abdominales para que se vean bien marcados antes de terminar con tu rutina. El quid de la cuestión es repartir bien el tiempo. No por entrenar más y forzar a tu cuerpo en un mismo día los resultados serán mayores a largo plazo.

Eso sí, la rutina de abdominales debe ser completa y trabajar tanto el core superior como el inferior para no sobrecargarte en ningún momento. Esta rutina de Patry Jordan de 8 minutos es una opción perfecta para acabar tu entrenamiento enfocándote en los abdominales. Ejercicios para los oblicuos, para fotalecer el core en su totalidad.... ¿lo único negativo? Acabarás sudando y mucho.