22 oct 2018

La cronobiología nos enseña cómo influyen los horarios de comida en nuestro peso, y no son pocos los que siguen la dieta de las horas, que nos enseña cómo distribuir de forma eficiente las ingestas a lo largo del día. Pues bien, con la ciencia como base, hoy os mostramos una imagen muy clara que nos explica cuándo, pero sobre todo, qué comer siguiendo los dictados de las agujas del reloj.

Una publicación compartida de @howtocountcalories el 21 Oct, 2018 a las 6:36 PDT

La imagen de 'How to count calories' acumula en pocas horas casi 5.000 me gustas, y nos muestra de una forma muy gráfica qué y cuándo comer para mantener nuestra dieta a raya. A las cinco comidas tradicionales del día, suman un 'picoteo' sano más a modo de 'recena', y nos proponen hacer una ingesta equilibrada de frutas y vegetales, cereales, hidratos y proteínas en cantidades no muy grandes, pero bien distribuidas a lo largo de la jornada.

Sin embargo, aunque esta imagen ya se ha vuelto viral en Instagram, somos conscientes de que responde a unos horarios que no se adapta a la realidad de la sociedad española, en la que una cena a las cinco de la tarde es una merienda temprana, y una recena a las siete la tendríamos que hacer mientras vamos camino de casa después del trabajo.

Eso sí, aunque estos horarios son difícil de seguir, eso no significa que no sean los deseables, tal y como indica también la cronobiología.Si nuestra salud y nuestra dieta dependen de ello, ¿no deberíamos replantearnos algunas cosas?

