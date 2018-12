5 dic 2018

Podemos prometer, y prometemos, que no nos hemos bebido una botella de vino antes de escribir esta noticia, pero lo que vas a leer a continución es cierto, existe y, además, va a ser la sensación de Instagram estas Navidades: estas Fiestas vas a querer brindar con 'lágrimas de unicornio'.

El pack de tres botellas de vino de 'lágrimas de unicornio' cuesta 26.70 euros, y nos parece un regalo perfecto para estas Fiestas. pinit

El "rosado más rosa jamás creado" está "elaborado con lágrimas de unicornio real en un lugar secreto" y, de la mano de la joven bodega española Gik Live!, se antoja como la opción perfecta "para convertir los días regulares en días estupendos" con sus 12% de alcohol y la 'fórmula secreta' de Tere y Javi, que han creado este vino lleno de felicidad y optimismo desde su pequeña bodega en Navarra.

Y es que después del éxito del frapuccino de unicornio con el que Starbucks conquistó Instagram el año pasado, esta Navidad toca brindar con este caldo color rosa pastel, con partículas que brillan a la luz, aroma a golosina y que promete ser el centro de todas las miradas en tu próxima fiesta.

Eso sí, el vino de lágrimas de unicornio no ha estado exento de polémicas: los más puristas no han dudado en escribir a la 'start up' que lo ha lanzado tildándolo de "mariconada" (¡ay, si lo supieran en OT2018!) y acusándoles de "comportamiento inmoral" por alejarse de la idea más clásica y tradicional del vino y salirse de los cánones tradicionales.

Así que mientras averiguamos a qué huelen las nubes, vamos a descubrir a qué saben las lágrimas de unicornio... ¿brindamos?

