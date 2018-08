1 ago 2018 Rosa Gil / SERIÉMETRO: Jorge Carrión

A los 46 años, ha pasado de paseadora de perros a best seller internacional elogiada por Stephen King. Se lo debe a su primera novela, El hombre de tiza (Plaza&Janés), una historia sobre niños que se internan en la oscuridad y adultos que intentan salir de ella. Y hombres de tiza, claro.

Mujerhoy: Su novela trata sobre unos niños que inventan un código secreto a base de monigotes de tiza, que luego aparece en el escenario de un crimen. ¿Cómo se le ocurrió?

C. J. Tudor: A mi hija le regalaron unas tizas de colores, y nos pusimos a dibujar monigotes en la entrada de casa. Por la noche, abrí la puerta, la luz se encendió y... di un respingo al verlos. Eran espeluznantes. Esa fue la chispa. Al día siguiente me puse a escribir.

Mujerhoy: Resulta curioso cómo los objetos infantiles pueden resultarnos aterradores...

C. J. Tudor: Sí, lo inocente y lo oscuro conviven. Tal vez, de adultos, llevamos dentro las cosas (cajas de música, payasos) que de niños nos asustaban en la oscuridad. A mí, las muñecas de mi hija me aterran.

Mujerhoy: ¿Hay algo autobiográfico en la trama?

C. J. Tudor: Yo crecí en un pueblo pequeño, como el de la novela. El personaje protagonista explora lo que te pasa cuando nunca te vas de un sitio así. Y el grupo de niños está inspirado en mis amigas de la infancia.

Mujerhoy: Usted llevaba ya 10 años escribiendo cuando por fin logró publicar.

C. J. Tudor: Sí, ha sido un camino largo. Tras el nacimiento de mi hija, pensé que ya no lo lograría. Por eso siempre digo que El hombre de tiza me llevó seis meses de escritura... y 10 años de preparación. Pero empecé a escribir tarde. También tuve a mi hija tarde. Tengo tendencia a hacer las cosas tarde en la vida.

Mujerhoy: ¿El éxito le ha cambiado la vida?

C. J. Tudor: En algunos sentidos, no. Pero ahora viajo a sitios increíbles, tengo una red de seguridad y puedo escribir a tiempo completo, lo que es un privilegio. Mi segunda novela ya está terminada. Y agradezco que este momento me haya llegado tarde. Creo que, a los veintitantos, me habría vuelto loca. A los 46 sé que si esto no dura, tengo otras cosas: mi pareja, mi hija. Puedo volver a pasear perros. No es el fin del mundo.

Y el peor padre del año es...

No es casual que el peor padre de nuestra época se llame como el inventor del peor padre de la Antigüedad (Ulises no quería volver a casa para no enfrentarse a la adolescencia de Telémaco). Pero cuánto queremos a Homer Simpson.

Bien, en realidad, tal vez el peor progenitor de estos últimos años sea Peter Griffin, obrero católico, también obeso, que se pelea periódicamente con Ernie, un enorme pollo antropomorfo. Al menos, Homer no es un padre violento.

Pero Homer y Peter son seres animados; Mickey Donovan es de carne y hueso...y verosímil. Se equivocó miles de veces cuando sus hijos eran pequeños y sigue en sus trece: y cada vez la traición o el crimen son peores. Un gran personaje.

Aunque es difícil imaginar un patriarca peor que J. Paul Getty, millonario tacaño, polígamo confeso, torturador psicológico sistemático de una prole obsesionada con heredar la fortuna familiar. Un villano de guante blanco al que es imposible no odiar.

Pero ninguno de estos padres es un psicópata; y hay muchos en televisión. Perry Wright, por ejemplo: maltrata a su esposa y es un terrible modelo para sus hijos. Por suerte –al menos en muchas series–, a todo cerdo le llega su San Martín.

