En pocas series españolas se cumple tan a rajatabla la máxima shakesperiana de que la violencia engendra violencia. Obligada por su antagonista, profesional de los chantajes mafiosos, las mitigaciones sádicas y hasta del terrorismo islámico, Macarena se irá corrompiendo para sobrevivir. Y su corrupción arrastrará a su padre expolicía –empeñado en ayudarla desde el exterior–, a su madre ama de casa e incluso a su hermano menor. Una familia de clase media atrapada en un torbellino destructor por culpa del enamoramiento tonto y los delitos inconscientes de la niña de 30 años, pero todavía niña.

Yo estoy aquí porque me lo he ganado a pulso".

Porque la cárcel es para Macarena una incubadora o un acelerador: no madura realmente hasta que se ve de pronto en un ambiente tenso e intenso, donde los códigos de la vida amable que ha llevado hasta entonces ya no son válidos. Ni siquiera los del enamoramiento. La relación con Fabio, agente de la prisión Cruz del Sur, va a ser una locura, capas y capas de amor imposible.

En nuestra época, la opinión es de gatillo fácil y decide las dianas sin informarse antes sobre si merecen o no el disparo. Sin molestarse en compararlas, simplemente por la coincidencia en el espacio y en el género de los personajes, muchos tuiteros afirmaron que 'Vis a vis' era una copia de 'Orange is the New Black'. No hay más que comparar a Macarena con Piper Chapman para constatar que son dos ficciones de naturaleza no solamente distinta, sino opuesta.

Mientras que Piper no experimenta ninguna pérdida definitiva, más allá de la de su libertad, Macarena sufre un aborto provocado, ve masacrada a su familia y vive varios intentos de asesinato. Y mientras Piper intenta sin éxito volverse mala y temible, Macarena se trasforma en una mujer violenta y sin escrúpulos.

Imaginamos a Piper en libertad, mientras que Macarena se merece encadenar cadenas perpetuas, porque alguna vez fue una víctima más o menos inocente, pero ahora se ha convertido en un monstruo, por las grietas de cuya máscara de vez en cuando asoma la cara de su antigua ingenuidad.

'Via a vis', (Antena 3 / Fox)

Es un thriller frenético y oscuro, ambientado en dos cárceles femeninas de gestión privada. La serie ha sido creada por Álex Pina e Iván Escobar y está protagonizada por las actrices Maggie Civantos (Macarena) y Najwa Ninri (Zulema).

