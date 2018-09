7 sep 2018

Vivimos en la época de compra, compra, compra. Estemos más a favor o más en contra no lo podemos negar. Las calles repletas de anuncios, la televisión, radio, periódicos, revistas y obviamente las páginas webs. Las redes sociales ya no son solo para conectarnos (y espiar/envidiar la vida de amigos y no tan amigos) sino también para comprar todo eso que NO necesitas. ¿O es que no te has dado cuenta que desde hace unos años Facebook te ofrece todo aquello que en algún momento buscaste en Google? Pues ahora, entre fotos y fotos, también podrás comprar. Instagram, la red del momento, está preparando IG Shopping, una app que te permitirá navegar por fotos de marcas y empresas que son compatibles con tu consumo normal de Instagram.

La app funcionará de la siguiente manera: tú sigues en Instagram, por ejemplo, a una marca de ropa, esta empresa ya tiene unos tags que te especifican el precio del producto y te llevan a la web oficial de la firma. Pues esta app es igual solo que se centrará en empresas y no en influencers. Desde ella podrás acceder a todas las prendas de una marca y comprarlas con un solo click.

Es un proyecto que todavía está en pruebas según ha informado el portal The Verge. Pero no es ninguna sorpresa, desde hace varios meses Instagram integró dentro de su configuración diferentes formas de pago, para potenciar su negocio de venta.

Según The Verge, de los mil millones de usuarios con los que cuenta Instagram más de 25 millones son negocios, por lo que crear una aplicación de venta online será un gran negocio. Porque si algo tenemos claro es que Mark Zuckerberg es que en dónde pone el ojo, pone el negocio (millonario, por cierto).